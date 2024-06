Suprema Corte permite que Casa Branca pressione redes sociais para remover desinformação

A Suprema Corte disse nesta quarta-feira, 26, que a Casa Branca e agências federais como o FBI podem continuar a instar as plataformas de mídia social a retirar conteúdo que o governo considera desinformação, entregando ao governo Biden uma vitória técnica, embora importante, no ano eleitoral.



De importância imediata, a decisão significa que o Departamento de Segurança Interna pode continuar a sinalizar publicações em empresas de redes sociais como o Facebook e a X, que acredita poderem ser obra de agentes estrangeiros que procuram perturbar a corrida presidencial deste ano.



Em vez de se aprofundar nas importantes questões da Primeira Emenda levantadas pelo caso, o tribunal decidiu que o Estado e os usuários das redes sociais que desafiaram a administração Biden não tinham legitimidade para processar.

A juíza Amy Coney Barrett escreveu o parecer por uma maioria de 6-3.

“Para estabelecer a legitimidade, os demandantes devem demonstrar um risco substancial de que, num futuro próximo, sofrerão um dano que possa ser atribuído a um réu do governo e passível de reparação pela liminar que buscam”, escreveu Barrett. “Como nenhum demandante carregou esse ônus, ninguém tem legitimidade para solicitar uma liminar.”

Funcionários do governo Biden tentaram durante anos persuadir as plataformas de mídia social a retirar postagens com desinformação sobre vacinas, a pandemia de Covid-19 e as eleições de 2020, entre outras coisas. Muitas dessas postagens, disse o governo, entraram em conflito com as políticas declaradas pelas próprias plataformas.

Autoridades republicanas em dois estados – Missouri e Louisiana – e cinco usuários de redes sociais processaram essa prática em 2022, argumentando que a Casa Branca fez muito mais do que “persuadir” os gigantes da tecnologia a retirar alguns itens enganosos. Em vez disso, disseram, a administração Biden envolveu-se numa campanha informal e clandestina de coerção para silenciar vozes das quais discordava – uma prática conhecida como “jawboning”.



Eles apontaram a decisão das empresas de mídia social de suprimir a cobertura do laptop de Hunter Biden no final de 2020 como prova de influência inconstitucional do governo. Mas as comunicações internas relacionadas com a forma como o Twitter lidou com a história do portátil realçaram como os altos funcionários da empresa estavam divididos sobre a possibilidade de suprimir a cobertura da história, ao contrário das sugestões de alguns críticos de que a plataforma a despromoveu devido à pressão do governo.

Os demandantes também alegaram que o FBI se baseou em plataformas para remover conteúdo identificado como “estrangeiro” quando as postagens eram, na verdade, escritas por americanos.



Fonte: CNN.