Debate decisivo entre Joe Biden e Donald Trump será nesta quinta-feira, 27

Um confronto histórico entre o presidente Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump está marcado para quinta-feira, 27, na CNN, quando os possíveis candidatos dos partidos Democratas e Republicanos se reúnem para seu primeiro debate neste ciclo eleitoral.



Neste ano, o evento aconte mais cedo que nos anos anteriores, desde que o primeiro debate presidencial foi televisionado em 1960, entre John F. Kennedy e Richard Nixon. Geralmente, os confrontos acontecem em setembro ou outubro.

Veja abaixo tudo o que você precisa saber sobre o debate.

Quando e onde o debate acontecerá?



O debate de 90 minutos de duração acontece nesta quinta, 27 de junho, às 22h. Ele será transmitido pela CNN Brasil ao vivo direto dos estúdios da CNN em Atlanta.

Quem serão os moderadores do debate?



Os moderadores serão Jake Tapper e Dana Bash da CNN.



Como assistir ao debate?



O debate presidencial é parte de uma cobertura especial da CNN Brasil que terá início às 21h com uma edição especial do WW, com apresentação de William Waack. O confronto será exibido na sequência, às 22h no horário de Brasília. Após o debate, o América Decide traz análises e repercussões. Será possível acompanhar através do canal 577 e do YouTube da CNN Brasil.



Como os candidatos são qualificados para o debate?



Joe Biden e Donald Trump serão os únicos candidatos presidenciais a participar do debate.

Para se qualificar, os candidatos tinham que cumprir os requisitos descritos no Artigo II, Seção 1 da Constituição dos EUA para ocupar o cargo de presidente, além de apresentar uma declaração formal de candidatura à Comissão Eleitoral Federal.

De acordo com os parâmetros estabelecidos pela CNN em maio, todos os debatedores participantes tiveram que aparecer em um número suficiente de cédulas estaduais para alcançar o limite de 270 votos eleitorais necessários para vencer a presidência, e receber pelo menos 15% de intenção de votos em, pelo menos, quatro pesquisas nacionais separadas de eleitores registrados ou prováveis que atendam aos padrões da CNN para relatórios.

As pesquisas que atendem a esses padrões são aquelas patrocinadas pela CNN, ABC News, CBS News, Fox News, Marquette University Law School, Monmouth University, NBC News, The New York Times/Siena College, NPR/PBS NewsHour/Marist College, Quinnipiac University, The Wall Street Journal e The Washington Post.

Biden e Trump foram os únicos candidatos a atender a esses requisitos.

Além disso, ambos concordaram em participar de outro debate realizado pela rede ABC em 10 de setembro.



Fonte: CNN.