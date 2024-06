Jackpot da Mega Millions sobe para US$ 97 milhões; como jogar do Brasil

No tentador jogo da fortuna que é a Mega Millions, as apostas acabaram de aumentar. O jackpot agora disparou para impressionantes US$ 97 milhões para o sorteio de sexta-feira, 28 de junho.



No sorteio de de terça-feira, 25 de junho, os números vencedores foram 3, 16, 27, 47, 62, sendo o número Megaball 8, e Megaplier – 4X.



Os bilhetes podem ser comprados presencialmente em lojas de conveniência, postos de gasolina ou supermercados ou pela internet, inclusive do Brasil.



Os ingressos da Mega Millions custam a partir de US$ 2 cada. As apostas podem ser feitas também do Brasil, pela internet. Segundo as regras da Mega Millions, não há necessidade de ser cidadão americano ou morar nos Estados Unidos para jogar nas loterias do país.

As 2 maiores loterias do mundo, PowerBall e MegaMillions podem ser jogadas através do site America Lotto.

Ao utilizar o serviço de bilhetes de loteria online da America Lotto, você participará dos sorteios da Mega Millions com bilhetes oficiais, tendo a mesma chance de ganhar que qualquer outra pessoa que comprar seus bilhetes em uma loja física.

Como funciona a America Lotto?

A America Loto é uma empresa focada em possibilitar os Brasileiros em jogar nas duas maiores loterias do mundo, PowerBall e MegaMillions.

Todo nosso processo é automatizado. Nosso cliente acessa o nosso site e faz seus jogos. Tudo muito simples. Temos suporte todos os dias para possíveis dúvidas ou problemas.

Somos a única empresa que linka o cadastro do usuário ao CPF. Trazendo mais segurança ao usuário que aquele jogo é dele, único e intransferível.

Resgate dos prêmios

Os prêmios devem ser resgatados no prazo de 180 dias (seis meses) a partir da data do sorteio. Para reivindicar uma opção de pagamento único em dinheiro, o vencedor tem nos primeiros 60 dias após a data do sorteio aplicável para reivindicá-la.

Quais são as chances de ganhar Mega Millions?



As chances de ganhar são muito baixas. De acordo com o site Mega Millions, os jogadores têm 1 chance em 302.575.350 de acertar todas as cinco bolas brancas mais a Mega Ball dourada. Os prêmios variam de US$ 2 (para acertar a Mega Ball) até o jackpot do grande prêmio, que varia.