Suprema Corte vota a favor de cidades proibirem sem-teto de dormir na rua

A Suprema Corte decidiu nesta sexta-feira, 28, que as cidades podem proibir pessoas sem-teto de dormirem ao ar livre em áreas da Costa Oeste onde falta espaço para abrigo.

O caso é o mais significativo a ser levado ao tribunal superior em décadas sobre o assunto e surge num momento em que um número crescente de pessoas nos EUA está sem um lugar permanente para viver.



Numa decisão de 6 votos a 3, seguindo linhas ideológicas, o tribunal superior reverteu uma decisão de um tribunal de recurso com sede em São Francisco, Califórnia, que considerava que a proibição de dormir ao ar livre representava uma punição cruel e invulgar.

A maioria concluiu que a proibição da 8ª Emenda não se estende à proibição de dormir ao ar livre.

“A falta de moradia é complexa. Suas causas são muitas. O mesmo pode acontecer com as respostas de políticas públicas necessárias para enfrentá-lo”, escreveu o juiz Neil Gorsuch para a maioria. “Um punhado de juízes federais não consegue ‘igualar’ a sabedoria coletiva que o povo americano possui ao decidir ‘a melhor forma de lidar’ com uma questão social urgente como a falta de moradia.”

Um grupo bipartidário de líderes argumentou que a decisão contra as proibições tornava mais difícil a gestão de acampamentos ao ar livre que invadiam calçadas e outros espaços públicos em nove estados ocidentais. Isso inclui a Califórnia, que abriga um terço da população sem-teto do país.

“Cidades em todo o Ocidente relatam que o teste involuntário do 9º Circuito criou uma incerteza intolerável para elas”, escreveu Gorsuch.

Os defensores dos sem-abrigo, por outro lado, disseram que permitir que as cidades punissem as pessoas que precisam de um lugar para dormir criminalizaria os sem-abrigo e, em última análise, agravaria a crise.

As cidades foram autorizadas a regular os acampamentos, mas não podiam impedir as pessoas de dormir ao ar livre.



O caso veio da cidade rural de Grants Pass, no Oregon, que recorreu de uma decisão que anulava as leis locais que multavam as pessoas em US$ 295 por dormirem ao ar livre depois que as tendas começaram a lotar os parques públicos. O Tribunal de Apelações do 9º Circuito dos EUA, que tem jurisdição sobre os nove estados ocidentais, considera desde 2018 que tais proibições violam a Oitava Emenda em áreas onde não há camas de abrigo suficientes.



A decisão de sexta-feira surge depois de o número de sem-abrigo nos Estados Unidos ter aumentado dramaticamente 12% no ano passado, para o seu nível mais elevado registado, à medida que o aumento dos aluguéis e o declínio na assistência à pandemia de coronavírus se combinaram para colocar a habitação fora do alcance de mais pessoas.

Estima-se que mais de 650.000 pessoas estejam sem abrigo, o maior número desde que o país começou a utilizar um inquérito anual pontual em 2007. Quase metade delas dorme ao ar livre. Adultos mais velhos, pessoas LGBTQ+ e pessoas de cor são desproporcionalmente afetados, disseram os defensores. No Oregon, a falta de recursos para a saúde mental e a dependência também ajudou a alimentar a crise.



Fonte: Associated Press.