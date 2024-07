EUA receberam cerca de 5,9 milhões de estrangeiros em abril

O número total de visitantes internacionais nos Estados Unidos atingiu 5.889.335, marcando um aumento de 5,2% em relação a abril de 2023. Este número também representou 83,6% de o volume total de visitantes pré-COVID registrado em abril de 2019. Os dados mais recentes são do National Travel and Tourism Office (NTTO).

Em abril de 2024, o número de visitantes estrangeiros nos Estados Unidos atingiu 2.820.940, marcando um aumento de 9,2% em relação a abril de 2023.

O total de chegadas internacionais de não residentes nos EUA aos Estados Unidos continuou a aumentar ano após ano (YOY) pelo trigésimo sétimo mês consecutivo em abril de 2024.

Abril de 2024 também viu visitantes estrangeiros totalizando mais de 2 milhões pelo décimo quarto mês consecutivo.

Entre os 20 principais países geradores de turistas para os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Espanha relataram uma diminuição no volume de visitantes em abril de 2024 em comparação com abril de 2023, com variações de -7,4%, -0,1% e -8,1%. respectivamente.

Canadá, México, Reino Unido, França e Índia foram os 5 principais mercados emissores de chegadas de visitantes internacionais, representando 64,6% do total de chegadas internacionais.

Partidas Internacionais dos Estados Unidos:

Em abril de 2024, o número total de saídas de visitantes internacionais de cidadãos dos EUA provenientes dos Estados Unidos atingiu 8.072.519, marcando um aumento de 8,0% em relação a abril de 2023 e um aumento significativo de 106,3% em relação aos níveis pré-pandemia de abril de 2019.

Abril de 2024 marcou o trigésimo sétimo mês consecutivo de crescimento ano após ano no total de saídas de visitantes internacionais de cidadãos dos EUA vindos dos Estados Unidos.

A participação de mercado acumulada no ano para a América do Norte (México e Canadá) foi de 50,8%, enquanto os destinos estrangeiros representaram 49,2%.

O México registrou o maior volume de visitantes externos em abril de 2024, com 3.105.473 saídas, representando 38,5% do total de saídas no mês e 41,6% no acumulado do ano. O Canadá experimentou um aumento anual de 12,9%.

Quando combinados no acumulado do ano, o México (12.938.414) e o Caribe (3.985.597) representaram 54,5% do total de partidas de visitantes internacionais de cidadãos dos EUA.

A Europa emergiu como o segundo maior mercado para visitantes dos EUA, com 1.630.759 partidas em abril de 2024, representando 20,2% de todas as partidas. As visitas ao exterior para a Europa em abril de 2024 aumentaram 4,6% em comparação com o mesmo período de 2023.



Fonte: EturboNews.