Suprema Corte decide que Trump pode ter imunidade parcial

A Suprema Corte decidiu nesta segunda-feira, 1º, que o ex-presidente Donald Trump tem direito a receber imunidade parcial em seu caso de interferência nas eleições federais.



A decisão, vista como uma vitória para Trump, deve atrasar os julgamentos dos processos. O ex-presidente é candidato nas eleições, que acontecem em 5 de novembro. No entanto, ela não concede imunidade automática, mas aponta que ex-presidentes dos EUA têm direito a pedi-la. Com isso, o caso deve voltar a tribunais de 2ª instância, que terão de julgar se Trump é imune em cada um dos três processos.

Por seis votos contra três, os juízes disseram, pela primeira vez na história dos EUA, que os ex-presidentes têm direito a imunidade absoluta em casos criminais. No entanto, essa imunidade só vale em atos oficiais.



Ao escrever a sua decisão, o chefe de Justiça John Roberts deixou claro que qualquer coisa que o tribunal de primeira instância determine ser um “ato oficial” não pode ser usada como prova num julgamento criminal – o que significa que está totalmente fora dos limites dos procuradores, mesmo que possa corroborar provas consideradas não oficiais.

“Os presidentes não podem ser indiciados com base em condutas pelas quais estão imunes de acusação.

Em prisão preventiva, o Tribunal Distrital deve analisar cuidadosamente as restantes alegações da acusação para determinar se também envolvem condutas pelas quais um Presidente deve estar imune de acusação”, escreveu Roberts. "E as partes e o Tribunal Distrital devem garantir que alegações suficientes apoiem as acusações da acusação sem tal conduta. Testemunhos ou registros privados do Presidente ou dos seus conselheiros que investiguem tal conduta não podem ser admitidos como prova no julgamento."



A sentença da Suprema Corte também determina que, agora, os tribunais inferiores são os que deverão decidir sobre a imunidade como aplicar a nova decisão ao caso de Trump. O caso, originalmente, foi julgado em um tribunal da 2ª instância, que rejeitou o pedido do ex-presidente por imunidade.

Os advogados de Trump apresentaram recurso, e o caso subiu, então, para a Suprema Corte.

Os juízes liberais do tribunal emitiram divergências contundentes da opinião da maioria. Em sua dissidência, a juíza Ketanji Brown Jackson disse que a decisão “abre novos e perigosos caminhos”.

O tribunal proferiu primeiro duas outras decisões, uma sobre leis estaduais apoiadas pelos republicanos que procuram regular as plataformas de redes sociais e outra sobre quando as empresas podem desafiar a regulamentação das agências federais.



Em sua própria rede social, a Truth Social, Donald Trump celebrou a decisão, que classificou de uma "grande vitória para a nossa Constituição e a democracia".



No pedido original, Trump argumentou que estaria imune porque era presidente quando tomou as medidas que levaram a todos os processos -- como as acusações de que ele incitou manifestantes a invadirem o Capitólio, a sede do Legislativo dos EUA, em janeiro de 2020, e de que pressionou autoridades eleitorais do estado da Geórgia a recontar os votos.



Fonte: NBC News.