Brasileira confessa que matou ex-namorado com facada em Massachusetts

Uma brasileira de 29 anos foi presa por suspeita de matar o ex-namorado, de 33, em Massachusetts. Ela admitiu a culpa em julgamento, mas alegou que foi por legítima defesa, informou o jornal Boston25News.



"Fui eu", afirmou Juscelene Guedes, natural de Rio Vermelho (MG), ao juiz. Ouvida no Tribunal do Condado de Barnstable, ela assumiu a culpa e teve a prisão mantida por assassinato e agressão com arma perigosa. Guedes segue detida sem fiança e retornará ao tribunal no dia 5 de agosto, segundo a secretaria do tribunal.







Juscelene Guedes foi presa após uma ocorrência de trânsito. O ex dela, Renato Chaves, foi encontrado em um carro batido, com um ferimento de facada no peito, na quarta-feira, 26, no condado de Centerville, em Massachusetts.

Quando a polícia chegou ao local do acidente, uma testemunha apontou Juscelene como autora da facada. Ela foi presa e prestou depoimento à Polícia de de Barnstable.



Guedes alegou em sua defesa que era agredida e que Renato foi até a casa dela com uma faca para ameaçá-la. Na versão dada à polícia, Juscelene contou que conseguiu tomar a faca dele e o golpeou no peito para se defender.



Após ser ferido, Renato correu para fora do apartamento e pediu ajuda a um vizinho. O homem entrou no carro do brasileiro e assumiu a direção para levá-lo ao hospital. À polícia, ele informou que Juscelene apareceu poucos segundos depois e também entrou no carro para acompanhá-los. No caminho, a colisão aconteceu.



Segundo [nome da testemunha], enquanto estavam a caminho do hospital, Chaves parou de responder, de respirar, ficou pálido e com os lábios azulados. Guedes ficou gritando pelo nome de Chaves e pediu para que [nome da testemunha] não a entregasse à polícia, porque seria presa.



As circunstâncias do acidente não foram divulgadas. Nenhuma outra pessoa ficou ferida no acidente, segundo a polícia.



Renato chegou a ser socorrido por uma equipe de resgate, mas morreu no local. Ele trabalhava como garçom em uma churrascaria brasileira, segundo a comunidade brasileira local.



No tribunal, Larry Tipton, advogado de Juscelene, alegou que ela "sofreu abusos por anos" e que o caso vai ser esclarecido como legítima defesa, informou o canal WCBV.



"Este homem foi até o apartamento dela, onde ele não vive, bateu na porta, entrou no apartamento e o esfaqueamento aconteceu. Este esfaqueamento foi resultado deste homem fazendo exigências a esta jovem", disse Tipton.



Detetives da Polícia Estadual de Massachusetts designados para o Gabinete do Procurador Distrital de Cape & Islands e para o Departamento de Polícia de Barnstable estão investigando. A segunda promotora distrital assistente, Tara Cappola, processará o caso.