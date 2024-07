Qual o salário por estado que uma pessoa precisa para sobreviver nos EUA?

Se você está pensando em morar sozinho, precisará ganhar cerca de US$ 45.000 por ano na maioria dos estados apenas para sobreviver.



Essa é aproximadamente a renda média necessária para cobrir despesas básicas, de acordo com uma nova análise da SmartAsset, que analisou estimativas de habitação, transporte, saúde, impostos e outras despesas comuns, conforme rastreadas pela calculadora de Salário Digno do MIT.

No entanto, a quantidade de dinheiro necessária para sobreviver pode variar significativamente dependendo de onde você mora. Isso se deve em grande parte aos preços da habitação e aos impostos, que variam ao máximo entre as despesas básicas examinadas. Em estados como Massachusetts, Califórnia e Havaí, os custos estimados de moradia são mais que o dobro dos estados com o custo básico de vida mais baixo.

Aqui estão cinco estados onde os indivíduos solteiros precisam ganhar mais para cobrir despesas básicas:

Massachusetts: $ 58.009

Havaí: $ 56.841

Califórnia: $ 56.825

Nova York: $ 55.878

Washington: $ 53.242



Tenha em mente que estes cálculos consideram apenas as necessidades e não incluem gastos discricionários, como viagens ou entretenimento, ou contribuições de investimento.

Você precisaria ganhar cerca de US$ 28 por hora durante uma semana de trabalho de 40 horas para gerar a renda anual de US$ 58.009 necessária para sobreviver em Massachusetts. Em contraste, você só precisaria ganhar cerca de US$ 19 por hora na Virgínia Ocidental, que tem a renda anual mais baixa necessária para sobreviver, com US$ 39.386.



No entanto, em muitos estados, o salário mínimo ainda é de apenas US$ 7,25 por hora. Isso é apenas cerca de um terço do que as pessoas precisam para sobreviver na maioria dos estados. Para cobrir despesas básicas, os trabalhadores com salário mínimo dependem muitas vezes de gorjetas ou são forçados a cortar custos de outras formas. Mesmo em estados onde o salário mínimo é superior a 7,25 dólares, muitas vezes ainda não é proporcional ao salário mínimo estimado.



Confira a renda mínima que uma única pessoa precisa para sobreviver em todos os estados dos EUA aqui.



Fonte: NBC Miami.