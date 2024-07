EUA pode ter recorde de viagens na semana do feriado de 4 de julho

Os aeroportos estão se preparando para um dia agitado de viagens antes do feriado. Os especialistas estão prevendo que esta pode ser a temporada de viagens mais movimentada já registrada no 4 de julho.



Por todo o país, espera-se que quase 71 milhões de pessoas façam uma viagem durante o período do feriado de 4 de julho, de acordo com a AAA. E nos aeroportos – a TSA espera números recordes de viagens.



Em todo o país, 5,74 milhões de pessoas voarão para os seus destinos no dia 4 de julho, um aumento de quase 7% em relação ao ano passado e 12% a mais do que em 2019, de acordo com a AAA.



Já no último domingo, 23 de junho, a TSA relatou um recorde de 2,99 milhões de passageiros que passaram pelos aeroportos em um único dia. As autoridades de transporte estão pedindo aos passageiros que cheguem aos aeroportos mais cedo.



Os aeroportos devem ficar mais movimentados nos dias 3, 7 e 8 de julho, segundo o site de voos Hopper. A empresa projeta que os aeroportos de Atlanta, Dallas-Fort Worth e Denver sejam os que recebem mais viajantes.



“Com as férias de verão a todo vapor e a flexibilidade do trabalho remoto, mais americanos estão fazendo viagens prolongadas perto do Dia da Independência”, disse Paula Twidale, vice-presidente sênior da AAA Travel, em um comunicado à imprensa. “Prevemos que esta semana de 4 de julho será a mais movimentada de todos os tempos.”



No Miami International Airport, são esperados mais de um milhão de passageiros durante o período de férias de segunda-feira, 1º de julho, a segunda-feira, 8 de julho, informou o canal CBS Miami.



No Aeroporto Internacional da Filadélfia, Gerardo Spero, diretor federal de segurança da TSA para o aeroporto, está lidando com um aumento de 8% de passageiros este ano e alerta os viajantes para que reservem mais tempo.



No Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma – onde o volume de viagens aumentou 5% – a TSA quer que os viajantes verifiquem novamente suas malas de mão antes de chegarem ao aeroporto.



Na estrada, quase um em cada cinco americanos deverá dirigir mais de 80 quilômetros nesta temporada de viagens de 4 de julho, de acordo com uma previsão da AAA.



Fonte: CBS e NPR.

