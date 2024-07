U.S. Marshals resgatam 200 crianças desaparecidas pelos EUA

O US Marshals Service resgatou e localizou 200 crianças desaparecidas ou em perigo durante um período de seis semanas pelos Estados Unidos, anunciou o Departamento de Justiça na segunda-feira, 1.

A "We Will Find You 2 Operation" (Operação Nós Encontraremos Você 2) se concentrou em várias cidades importantes, como Phoenix, no Arizona, e Miami, na Flórida, onde havia crianças desaparecidas, disse o documento.

“Sempre que uma criança desaparece, quer não consigamos explicar como desapareceu, quer pensemos que foi um rapto familiar, ou se é uma fuga, ela corre o risco de estar em perigo e em risco de ser traficada, em risco de ser ferido, precisamos levar isso muito, muito a sério", disse o diretor do serviço dos marechais dos EUA, Ronald Davis, a repórteres na segunda-feira.



Os Marshals trabalharam com o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas ( National Center for Missing and Exploited Children - NCMEC) para ajudar a encontrar e localizar as crianças que foram incumbidas de encontrar.

O número de crianças resgatadas ainda está “apenas arranhando a superfície”, disse Davis.

Com a assistência técnica do NCMEC, 123 crianças foram retiradas de situações perigosas e 77 foram encontradas em locais seguros, informou a agência.



“Nossos filhos são nosso bem mais precioso”, disse ele. "Precisamos ter certeza de que todos eles tenham a oportunidade de crescer em um ambiente seguro. Acho que essa é a nossa obrigação."

Davis disse que o Marshals Service já realizou a operação seis vezes antes desta e, até agora, localizou 546 crianças em 2024, um número superior ao do ano passado nesta época, mas inferior às quase 950 crianças recuperadas em 2021.

Michelle DeLaune, presidente do NCMEC, disse que sua organização está “incrivelmente grata” pelo trabalho do Marshals Service na localização das crianças desaparecidas.

A área de Phoenix viu o maior número de crianças resgatadas durante o período de seis semanas, disseram as autoridades.



Acesse aqui o relatório completo do Departamento de Justiça.