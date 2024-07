Quatro banhistas são atacados pelo mesmo tubarão no Texas

Quatro pessoas ficaram feridas após serem atacadas por um tubarão na praia South Padre Island, na costa sul do estado do Texas. As autoridades acreditam que todas as vítimas foram feridas pelo mesmo animal, que mordeu duas pessoas.

O caso aconteceu nessa quinta-feira, 4, durante as comemorações do feriado de independência dos Estados Unidos.

Um vídeo de uma das vítimas foi divulgado nas redes sociais. As imagens são fortes e também mostram o tubarão nadando na costa pouco depois do ataque.



O Departamento de Polícia de South Padre Island informou ter recebido uma ligação a respeito de um grave ataque de tubarão, com uma pessoa ferida na perna, por volta das 11h (horário local). A vítima recebeu socorro no local, mas precisou ser levada ao Valley Regional Medical Center, em Brownsville.



No mesmo dia, uma segunda pessoa também foi atacada enquanto nadava. Uma terceira sofreu arranhões e a quarta ficou machucada ao se defender do tubarão, relatou Chris Dowdy, o capitão da guarda do Texas, à KRGV.

A segunda vítima da mordida também foi levada para o Valley Regional Medical Center, em Brownsville, para “tratamentos adicionais”. De acordo com a ABC News, antes de esclarecer a natureza dos acidentes, a polícia recebeu o alerta de quatro mordidas de tubarões.

Conforme as autoridades, o animal escapou para o oceano e não há planos para rastreá-lo. Junto ao departamento de Bombeiros e à polícia, a patrulha da praia de South Padre Island monitora a costa com uso de drones para evitar novas aproximações de predadores na área.

“Encontros com tubarões dessa natureza não são uma ocorrência comum no Texas. Quando mordidas de tubarões ocorrem, geralmente, são um caso de confusão dos tubarões procurando comida”, detalharam as autoridades.



Em New Smyrna Beach, na Flórida, um homem de 21 anos de Ohio foi mordido no pé por um tubarão enquanto jogava futebol em “águas na altura dos joelhos na tarde de quinta-feira e levado a um hospital, de acordo com Volusia County Beach Safety Ocean Rescue.

A mordida aconteceu por volta das 16h e os ferimentos não eram fatais, disse Tamra Malphurs, diretora interina do escritório.



De acordo com o Arquivo Internacional de Ataques de Tubarão, elaborado pela Universidade da Flórida, houve menos de 10 mordidas de tubarão relatadas no Texas desde 2012. Isso coloca o Estado da Estrela Solitária atrás da Flórida, que teve 259 mordidas relatadas; Havaí, que teve 76; Carolina do Sul, que teve 45; Carolina do Norte, que teve 31; e Califórnia, que teve 29.



