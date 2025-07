Trump anuncia reunião com Irã na próxima semana e diz que acordo nuclear não é prioridade

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (25) que o governo americano se reunirá com autoridades iranianas na próxima semana, mesmo sem expectativa de firmar um acordo formal. A declaração foi feita durante uma coletiva de imprensa ao final da cúpula da OTAN, em Haia, na Holanda.

"Vamos conversar com o Irã na próxima semana", disse Trump, sem especificar local ou participantes do encontro. Ele afirmou que não vê necessidade de um novo acordo nuclear, alegando que as instalações do programa iraniano foram "completamente destruídas" pelos ataques dos EUA. "Nós explodimos tudo. Está destruído. Então não me importo muito com um documento", declarou.

A reunião ocorre em meio à trégua entre Irã e Israel após 12 dias de conflito, que deixou 28 mortos em Israel e centenas no Irã. Apesar de considerar que a guerra chegou ao fim, Trump disse que "pode recomeçar algum dia". Ele ainda afirmou que os ataques dos EUA atrasaram o programa nuclear iraniano "em décadas", embora uma avaliação preliminar da Agência de Inteligência de Defesa (DIA) aponte um atraso de apenas alguns meses.

Durante o evento da OTAN, Trump também foi elogiado pelo secretário-geral Mark Rutte por seu papel nas negociações no Oriente Médio e no aumento dos gastos militares da aliança. Zelensky, presidente da Ucrânia, também se reuniu com Trump e disse ter discutido uma possível trégua e acordo de paz.

Trump comemorou ainda o compromisso da maioria dos países da OTAN — com exceção de Espanha e Eslováquia — de elevar os gastos com defesa a 5% do PIB, meta que será conhecida como "Compromisso de Haia", segundo ele.

Fonte: CBS