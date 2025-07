Nestlé vai eliminar corantes artificiais de alimentos e bebidas nos EUA até 2026

A Nestlé anunciou nesta quarta-feira (4) que irá eliminar todos os corantes artificiais de seus alimentos e bebidas vendidos nos Estados Unidos até meados de 2026. A decisão segue os passos de outras gigantes do setor alimentício, como Kraft Heinz e General Mills, que recentemente também se comprometeram a retirar esses aditivos de seus produtos.

A General Mills, inclusive, afirmou que vai remover os corantes artificiais de todos os cereais comercializados nos EUA e de alimentos servidos em escolas públicas até 2026. A mudança vem em resposta à crescente pressão do público e de autoridades, refletida em uma pesquisa da AP-NORC que apontou que dois terços dos americanos apoiam restrições a ingredientes como corantes e açúcares adicionados em alimentos industrializados.

Alguns estados já estão se antecipando. Califórnia e Virgínia Ocidental, por exemplo, proibiram o uso de corantes artificiais em alimentos servidos em escolas. No Texas, o governador Greg Abbott sancionou no domingo (1º) uma lei que obriga, a partir de 2027, que produtos com aditivos ou corantes artificiais tragam um rótulo de segurança alertando que os ingredientes não são recomendados para consumo humano em países como Austrália, Canadá, União Europeia e Reino Unido.

O governo federal também está aumentando o controle sobre o uso desses aditivos. Em janeiro, pouco antes da posse do presidente Donald Trump, os reguladores dos EUA baniram o corante Red 3 de alimentos — substância que já era proibida em cosméticos há décadas por suspeitas de risco cancerígeno. Em abril, o secretário de Saúde Robert F. Kennedy Jr. e o comissário da FDA, Marty Makary, anunciaram que a agência planeja eliminar corantes sintéticos até o fim de 2026, contando principalmente com ações voluntárias da indústria.

Embora já tenha feito promessas semelhantes no passado, como em 2015, a Nestlé admite que nem todas foram cumpridas integralmente. Atualmente, 90% dos produtos da marca nos EUA já não contêm corantes artificiais, segundo a empresa. Um dos poucos que ainda utiliza é o leite Nesquik sabor banana e morango, que contém o corante Red 3.

Em comunicado, o CEO da Nestlé nos EUA, Marty Thompson, destacou que a decisão reflete o compromisso da empresa com a evolução das preferências e necessidades nutricionais dos consumidores americanos. “Estamos sempre buscando novas formas de oferecer escolhas saborosas e relevantes. Servir e encantar as pessoas está no centro de tudo o que fazemos”, afirmou.

Fonte: CBS