Trump ameaça "dar uma olhada" em deportação de Elon Musk após críticas ao projeto de gastos

O presidente Donald Trump reacendeu sua rivalidade com Elon Musk nesta terça-feira (25), após o bilionário criticar duramente o novo projeto de gastos aprovado pelos republicanos no Congresso. Em declarações a jornalistas, Trump sugeriu que poderá “dar uma olhada” na possibilidade de deportar Musk, natural da África do Sul e cidadão americano naturalizado.

A tensão começou após Musk publicar uma série de mensagens na rede X, chamando o projeto — apelidado por ele de “Big Beautiful Bill” — de “insano” e acusando os republicanos de integrarem “o Partido do Leitão”, em referência a gastos excessivos direcionados a interesses locais.

Trump rebateu dizendo que Musk estaria incomodado com o fim do mandato federal de incentivo a veículos elétricos — medida que afetaria diretamente a Tesla. “Talvez ele precise fechar as portas e voltar para a África do Sul”, afirmou o presidente em sua rede Truth Social.

Questionado por repórteres se realmente cogitava deportar Musk, Trump respondeu: “Vamos ter que dar uma olhada.” Em tom sarcástico, também mencionou que poderia “colocar o DOGE” — sigla do fictício Departamento de Eficiência Governamental que Musk já liderou como funcionário especial — para investigar o empresário.

Musk respondeu no X: “É tão tentador escalar isso… Mas vou me conter, por enquanto.” Ele também ameaçou financiar adversários dos republicanos que votaram a favor do projeto: “Nem que seja a última coisa que eu faça.”

O conflito põe fim a uma breve trégua entre os dois, que semanas atrás haviam retomado diálogo após Musk publicar críticas anteriores ao presidente e depois se retratar. Na ocasião, fontes afirmaram que os dois haviam conversado por telefone.

Além da troca de acusações públicas, Trump também ameaçou suspender contratos do governo com empresas de Musk e declarou à NBC que o bilionário “terá que arcar com as consequências” se decidir financiar candidatos democratas.

Fonte: ABC