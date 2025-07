Viagens aéreas batem recorde nos EUA em 2025, e novo pico é esperado no feriado de 4 de Julho

As viagens aéreas nos Estados Unidos atingiram níveis históricos em 2025, com a Administração de Segurança no Transporte (TSA) registrando seis dos dez dias mais movimentados desde sua criação. Os dias 27 e 29 de junho entraram para o ranking dos recordes, tornando este ano um marco para o setor de aviação.

E o movimento não deve parar por aí. A TSA prevê que 18,5 milhões de passageiros passem pelos aeroportos durante o período do feriado de 4 de Julho, que começa oficialmente na terça-feira. O dia mais movimentado deverá ser o domingo, 6 de julho, quando cerca de 2,9 milhões de pessoas devem passar pelos postos de segurança.

O recorde atual pertence ao dia 22 de junho, quando quase 3,1 milhões de passageiros foram registrados, tornando-se o dia mais movimentado da história da TSA.

Segundo Keith Jeffries, ex-diretor de segurança do Aeroporto Internacional de Los Angeles, os números refletem não apenas o aumento sazonal, mas também a força da economia americana. “Quando a TSA atinge seus dias mais movimentados, é sinal de que a economia está indo bem. As pessoas estão viajando novamente, e isso é empolgante”, comentou.

As companhias aéreas também se preparam para atender a demanda. A American Airlines lançou sua maior operação já feita para o feriado, com previsão de transportar 7,6 milhões de passageiros em 71 mil voos entre 27 de junho e 7 de julho. A United Airlines estima transportar mais de 6 milhões de pessoas no mesmo período — 500 mil a mais que no ano passado.

O aumento nas viagens aéreas acompanha uma tendência geral de crescimento no turismo doméstico. A AAA projeta que 72,2 milhões de americanos viajarão pelo menos 80 km durante o feriado, sendo 5,84 milhões de avião — um aumento de 1,4% em relação ao recorde do ano passado.

Para Jeffries, a tendência é de crescimento contínuo: “Temos visto um aumento anual de 3 a 5% nas viagens, com alguns aeroportos crescendo ainda mais, impulsionados pelo aumento populacional nas grandes cidades.”

Fonte: ABC