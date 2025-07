Trump ameaça prender candidato a prefeitura de NY e questiona sua cidadania

Presidente intensifica ataques ao pré-candidato à prefeitura de Nova York após críticas às operações do ICE

O presidente Donald Trump ameaçou prender o deputado estadual de Nova York, Zohran Mamdani, caso ele cumpra sua promessa de impedir operações do ICE (agência de imigração dos EUA) contra imigrantes na cidade. Durante visita ao centro de detenção "Alligator Alcatraz", na Flórida, Trump acusou Mamdani de ser "comunista" e alegou falsamente que ele está ilegalmente no país — apesar de Mamdani ser cidadão americano naturalizado desde 2018.

Trump também insinuou que poderia reter fundos federais destinados a Nova York, caso Mamdani, favorito na corrida pela prefeitura, não "faça a coisa certa". Em resposta, Mamdani afirmou que as declarações do presidente são uma tentativa de intimidação contra ele e todos os nova-iorquinos que se posicionam contra as políticas de deportação.

Questionado pela imprensa, Mamdani reafirmou que está disposto a dialogar com o governo federal em nome dos nova-iorquinos, mas que resistirá a qualquer política que prejudique a população que representa. Ele lidera as primárias democratas com 56% dos votos, à frente de Andrew Cuomo, e disputará a eleição em novembro contra o atual prefeito Eric Adams (independente) e Curtis Sliwa (republicano).

Fonte: ABC