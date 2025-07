Câmara dos EUA aprova "big, beautiful bill" com cortes bilionários e reforço à agenda de imigração de Trump

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou na quinta-feira (20), por 218 votos a 214, o principal projeto legislativo do segundo mandato do presidente Donald Trump. Apelidado de “big, beautiful bill”, o pacote trilionário inclui cortes significativos em impostos e gastos sociais, ao mesmo tempo em que aumenta o financiamento da defesa e da política de imigração do governo.

A votação foi marcada por forte resistência. Dois republicanos — Thomas Massie (Kentucky) e Brian Fitzpatrick (Pensilvânia) — se juntaram a todos os democratas na oposição. Ainda assim, a proposta passou após uma maratona de negociações e manobras para reverter votos contrários dentro da própria base governista.

O presidente Trump deve sancionar a lei nesta sexta-feira, em cerimônia na Casa Branca durante as comemorações do 4 de Julho.

Entre os pontos mais polêmicos do texto estão cortes profundos no Medicaid (sistema de saúde pública) e em programas de assistência alimentar, além de aumentos significativos no orçamento para deportações e segurança na fronteira. Segundo o Escritório de Orçamento do Congresso, a medida deve ampliar o déficit em US$ 3,4 trilhões na próxima década e deixar milhões de pessoas sem acesso a planos de saúde.

A oposição democrata tentou frear o avanço do projeto. O líder da minoria, Hakeem Jeffries, falou por 8 horas e 44 minutos no plenário, estabelecendo o recorde do discurso mais longo da história da Câmara. Ele criticou os cortes em programas sociais e alertou para os impactos na população mais vulnerável.

Mesmo com críticas internas às alterações feitas pelo Senado — como o aprofundamento nos cortes ao Medicaid e mudanças na política energética — a maioria republicana cedeu à pressão do presidente Trump, que mobilizou pessoalmente votos e usou sua rede Truth Social para pressionar os indecisos.

Apesar das concessões, líderes republicanos celebraram a aprovação como uma grande vitória legislativa. “Hoje estamos cumprindo nossa promessa ao povo americano”, disse o presidente da Câmara, Mike Johnson.

Fonte: CBS