Trump promete realizar luta do UFC nos jardins da Casa Branca em 2026

O presidente Donald Trump anunciou que planeja sediar uma luta de MMA do UFC nos jardins da Casa Branca no próximo ano, como parte das festividades do bicentenário e meio da independência dos Estados Unidos, celebrada em 4 de julho de 2026. A declaração foi feita durante um discurso na feira estadual de Iowa, um ano antes da data comemorativa.

“Vamos ter eventos incríveis. Alguns profissionais, outros amadores. Mas a luta do UFC vai ser um grande destaque”, afirmou Trump. A ideia é organizar uma luta de campeonato com até 25 mil espectadores, número desafiador para o espaço da residência oficial, mas o presidente assegurou: “Temos bastante terreno por lá.”

A secretária de imprensa Karoline Leavitt confirmou que Trump “fala sério” sobre o plano, e um porta-voz do UFC também disse à CBS News que a organização está envolvida. O evento estaria sendo preparado por Dana White, CEO do UFC e aliado próximo de Trump desde os tempos em que o magnata hospedava eventos de MMA no Trump Taj Mahal, em Atlantic City, no início dos anos 2000.

Trump ainda mencionou outras iniciativas do programa “America250”, como uma grande feira americana, um festival no National Mall e uma competição esportiva chamada “Patriot Games”. “Acho que vai ser um momento selvagem”, disse o presidente ao retornar a Washington.

