Atirador morre após abrir fogo contra prédio da Patrulha de Fronteira no Texas

Um homem foi morto na manhã desta segunda-feira (24) após abrir fogo contra o prédio anexo da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos, localizado no Aeroporto Internacional de McAllen, no Texas. Segundo as autoridades, o suspeito foi identificado como Ryan Louis Mosqueda, de 27 anos.

De acordo com o chefe de polícia de McAllen, Victor Rodriguez, Mosqueda disparou "muitos e muitos tiros" contra a entrada do edifício federal, mas não chegou a entrar no local. Uma imagem divulgada mostra o vidro da porta atingido por vários projéteis.

O ataque foi rapidamente contido por agentes da Patrulha de Fronteira e policiais locais, que neutralizaram o atirador no local. Durante a troca de tiros, dois policiais e um funcionário da Patrulha de Fronteira ficaram feridos. Um dos policiais foi atingido no joelho, mas está fora de perigo, segundo o Departamento de Segurança Interna (DHS).

A motivação do ataque ainda é desconhecida. As autoridades informaram que Mosqueda foi dado como desaparecido em Weslaco, no Texas, às 4h da manhã, e que estava com um veículo de placas de Michigan — estado onde também possui um endereço registrado. No interior do carro, foram encontradas mais armas e munições.

O ataque provocou atrasos nos voos do Aeroporto Internacional de McAllen, que foram retomados após o fim da operação policial.

Fonte: ABC