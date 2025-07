Iogurte YoCrunch é recolhido nos EUA por risco de conter pedaços de plástico

FDA alerta para possibilidade de engasgo; todos os sabores com toppers estão incluídos no recall

A Danone U.S. anunciou o recolhimento nacional de todos os produtos da linha YoCrunch após a descoberta de pedaços de plástico nos toppers (compartimentos com coberturas) das embalagens. O alerta foi emitido pela Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora dos Estados Unidos.

Segundo o comunicado, os pedaços de plástico são transparentes, podem ter bordas cortantes e variam de 7 a 25 milímetros. A ingestão acidental pode causar engasgos e apresentar risco à saúde do consumidor. A Danone esclareceu que o problema está restrito ao topper e não afeta o iogurte em si.

O recall atinge todos os sabores e tamanhos de YoCrunch disponíveis atualmente nas prateleiras de supermercados em todo o país. Isso inclui versões com granola, cookie dough, Oreo, M&M’s, Snickers e Twix. A lista completa de lotes afetados está disponível no site da FDA.

A empresa informou que está trabalhando com seus parceiros de varejo para retirar os produtos afetados do mercado o mais rápido possível. Consumidores que adquiriram os iogurtes devem entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente da YoCrunch pelo telefone 1-877-344-4886 para informações sobre reembolso.

Fonte: CBS