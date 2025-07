Mais de 67 mil caixas de desodorante são recolhidas nos EUA por falhas em boas práticas de fabricação

Produto da marca Power Stick, vendido em grandes varejistas como Walmart, Dollar Tree e Amazon, foi retirado do mercado após identificação de problemas na produção

A empresa A.P. Deauville iniciou o recolhimento de mais de 67 mil caixas de desodorantes antitranspirantes da marca Power Stick, conforme relatório da FDA (Agência de Alimentos e Medicamentos dos EUA). A medida foi tomada no dia 10 de julho após a identificação de desvios das Boas Práticas de Fabricação (cGMP).

O recall inclui três versões do produto — Power Stick for Her (Power Fresh), Power Stick Invisible Protection (Spring Fresh) e Power Stick Original Nourishing — todos em formato roll-on. A lista completa dos lotes afetados foi divulgada pela agência.

Os produtos foram fabricados na unidade da empresa localizada na Pensilvânia e distribuídos por todo o país. Além de desodorantes, a marca também produz shampoos, loções e outros itens de higiene pessoal. Segundo a FDA, os desodorantes recolhidos foram vendidos em grandes redes de varejo como Walmart, Dollar Tree e pela Amazon. A empresa não detalhou se houve queixas de consumidores ou riscos diretos à saúde.

Fonte: FOX35