Trump quer reabrir Alcatraz como prisão federal; visita oficial marca início de plano polêmico

A procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, visitou a Ilha de Alcatraz, em São Francisco, como parte do plano da administração Trump de reabrir a histórica prisão como um presídio federal para criminosos violentos. Acompanhada do secretário do Interior, Doug Burgum, Bondi participou de um tour e reuniões com equipes técnicas.

A ideia é restaurar e ampliar a antiga prisão, hoje um popular ponto turístico que atrai 1,6 milhão de visitantes por ano e gera cerca de US$ 60 milhões em receita para a cidade e o Parque Nacional.

Em declarações à imprensa, Bondi defendeu o potencial de Alcatraz para abrigar os “piores criminosos”, incluindo imigrantes ilegais. Já o presidente Trump afirmou que quer usar o local para deter “os ofensores mais cruéis e violentos” do país.

A proposta gerou reação imediata de líderes da Califórnia: a ex-presidente da Câmara Nancy Pelosi classificou o plano como “a iniciativa mais estúpida” da administração, enquanto o prefeito de São Francisco, Daniel Lurie, disse que a cidade não cooperará.

Especialistas estimam que a reabertura pode custar centenas de milhões de dólares em reformas e até US$ 100 milhões anuais em manutenção.

Fonte: CBS