EUA fazem recall de 5 milhões de piscinas após mortes de crianças

A Comissão de Segurança de Produtos ao Consumidor dos Estados Unidos (CPSC) anunciou o recall de cerca de 5 milhões de piscinas elevadas ligadas à morte por afogamento de nove crianças ao longo dos últimos 20 anos. As vítimas tinham entre 22 meses e 3 anos de idade.

Segundo o comunicado oficial, os modelos têm uma cinta de compressão externa que permite que crianças pequenas consigam escalar a estrutura e entrar na água, mesmo com a escada removida. O risco levou a mortes registradas entre 2002 e 2007 em estados como Califórnia, Texas, Flórida, Michigan, Wisconsin e Missouri.

Além dos nove óbitos, a agência relatou três incidentes em que crianças conseguiram acessar a piscina sozinhas, mas foram resgatadas a tempo. Os modelos afetados têm pelo menos 48 polegadas (cerca de 1,20 m) de altura e foram vendidos por empresas como Bestway, Intex e Polygroup.

As piscinas foram comercializadas nos Estados Unidos e no Canadá, tanto em lojas físicas quanto online, incluindo Amazon, Target, Walmart e Lowe’s. O preço variava entre US$ 400 e mais de US$ 1.000. Mais de 250 mil unidades também foram vendidas em território canadense.

A CPSC orienta que os consumidores entrem em contato com os fabricantes para receber um kit gratuito de reparo, que inclui uma corda para reforçar a estrutura e evitar o acesso indevido. O número do recall é 25-393.

Fonte: CBS