Agente da Patrulha de Fronteira é baleado em parque de Nova York; suspeito é indocumentado com ficha criminal extensa

Um agente fora de serviço da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos foi baleado na noite de sábado (13) em um parque de Nova York. O crime ocorreu por volta das 23h51 no Fort Washington Park, no bairro de Washington Heights, próximo à ponte George Washington. O agente, de 42 anos, foi atingido no rosto e no braço, mas está internado no Harlem Hospital e deve se recuperar.

Segundo as autoridades, o suspeito — identificado como Miguel Francisco Mora Nunez, de 21 anos — se aproximou do agente e de uma testemunha enquanto estavam sentados perto do rio Hudson. Ele estava acompanhado de um cúmplice em uma scooter. O momento do ataque foi captado por câmeras de segurança, o que facilitou a rápida identificação do agressor.

De acordo com a Polícia de Nova York, Mora Nunez sacou uma arma e abriu fogo primeiro, mas o agente reagiu com sua arma de serviço. O suspeito, ferido na virilha e na perna, fugiu com o comparsa e mais tarde deu entrada no Lincoln Hospital, no Bronx, onde permanece sob custódia e passou por cirurgia.

A investigação revelou que o atirador é um imigrante da República Dominicana que entrou ilegalmente nos EUA pelo Arizona em 2023. Ele já tinha duas prisões por violência doméstica, era procurado por roubo e tentativa de homicídio no Bronx, além de ser investigado por roubo de armas em Massachusetts. A polícia ainda procura o cúmplice que estava com ele no momento do crime.

O prefeito de Nova York, Eric Adams, visitou o agente no hospital e declarou que o caso é mais um exemplo do impacto da violência urbana e da falha em impedir reincidências. “Em menos de um ano, ele trouxe violência à nossa cidade. Agora vamos somar tentativa de assassinato à sua ficha”, disse.

Este é o segundo ataque recente envolvendo agentes da Patrulha de Fronteira. No dia 7 de julho, um homem atirou contra a sede do setor da agência em McAllen, no Texas. O atirador foi morto no confronto com autoridades e três pessoas ficaram feridas.

Fonte: ABC