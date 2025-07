Ford anuncia recall de mais de 694 mil veículos por risco de incêndio no motor

A montadora Ford está realizando o recall de mais de 694 mil veículos dos modelos Bronco Sport e Escape devido ao risco de trincas nos injetores de combustível, o que pode causar vazamentos e incêndios no compartimento do motor. O alerta vale para Bronco Sport fabricados entre 2021 e 2024 e para Escapes produzidos entre 2020 e 2022, todos com motores 1.5L.

Segundo a Administração Nacional de Segurança no Trânsito dos EUA (NHTSA), a Ford já investigava o problema desde 2022. Ao longo do tempo, a empresa lançou atualizações de software como medidas paliativas em três ocasiões: novembro de 2022, março de 2024 e março de 2025. No entanto, a montadora continuou a apurar as causas do defeito.

Entre abril e maio de 2025, a Ford identificou que a corrosão pode estar contribuindo para as trincas nos injetores. O defeito foi relacionado a incêndios sob o capô em oito veículos, dos quais seis não tinham o software atualizado. A empresa afirma não ter registro de feridos até o momento.

Como medida preventiva, o comitê técnico da empresa aprovou um novo recall para atualizar gratuitamente o software de controle do motor até que uma solução definitiva seja implementada. Os proprietários dos veículos afetados receberão uma primeira carta informativa em 18 de agosto, com orientações iniciais, e uma segunda carta quando o reparo final estiver disponível.

Clientes com dúvidas podem entrar em contato com o serviço de atendimento da Ford pelo número 1-866-436-7332, mencionando o número do recall 25S76.

Fonte: ABC