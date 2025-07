Ex-deputado George Santos começa a cumprir pena de mais de 7 anos por fraudes

O ex-congressista George Santos, envolvido em uma série de escândalos, deve se apresentar nesta sexta-feira (12) para iniciar sua pena de mais de sete anos em uma prisão federal. Ele foi condenado por fraudes bancárias e roubo de identidade agravado, após admitir sua participação em diversos esquemas fraudulentos.

Nos dias que antecederam sua rendição, Santos foi ativo nas redes sociais e participou de podcasts, incluindo uma conversa com Tucker Carlson. Na quarta-feira, publicou um vídeo com a música *My Way*, de Frank Sinatra, e, na quinta, fez uma despedida emocional em uma live de uma hora e meia na plataforma X (antigo Twitter), que reuniu mais de 800 ouvintes.

Durante a transmissão, Santos abordou rumores sobre um possível perdão presidencial. “Só o presidente Donald Trump poderia responder isso”, disse ele. Alguns apoiadores chegaram a lançar uma campanha pedindo oficialmente que Trump o perdoasse.

O ex-deputado se mostrou arrependido, admitiu ter feito escolhas ruins e aconselhou os ouvintes a não seguirem seu exemplo. “Fiz uma sequência de escolhas de m... e, por isso, estou arrependido”, disse. Chorando em alguns momentos, Santos agradeceu o apoio recebido e afirmou que organizou o evento porque estava emocionalmente abalado nos últimos dias.

Ele também criticou o sistema carcerário americano, classificando-o como punitivo e mercantilizado. “Estão vendendo Twinkies por cinco dólares. O lucro deve ser absurdo”, comentou, ironizando a possibilidade de abrir sua própria prisão após cumprir a pena.

Apesar do tom leve em alguns trechos, Santos também demonstrou intenção de se dedicar a algo produtivo enquanto estiver preso. Planeja ensinar civismo aos detentos e levará consigo um bloco de anotações, uma Bíblia da avó e uma Constituição de bolso.

Sobre o futuro de suas redes sociais, ainda não decidiu se manterá as contas ativas, mas já conversou com pessoas que poderiam postar em seu nome. Ele finalizou prometendo sair da prisão com estilo: “Vou me entregar de Ferragamo para sair de Ferragamo”.

Ao se despedir, Santos afirmou que não se arrepende da carreira política em si, mas sim da forma como conduziu sua trajetória. “Sou o pesadelo de qualquer político, porque estabeleci um padrão muito alto de transparência e comunicação”, disse. Ele encerrou o evento pedindo união: “Estamos em um momento em que precisamos nos aproximar como humanos, não nos afastar.”

Fonte: ABC