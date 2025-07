Trump estuda enviar cheques de reembolso a americanos com receita obtida por tarifas de importação

O ex-presidente Donald Trump afirmou nesta sexta-feira (12) que está considerando a possibilidade de enviar cheques de reembolso para cidadãos americanos, utilizando parte da receita gerada com as tarifas de importação implementadas durante sua gestão. Segundo ele, embora o objetivo principal continue sendo reduzir a dívida federal, um reembolso pode ser viabilizado. “Estamos pensando em um pequeno reembolso… Mas o grande foco é pagar a dívida”, declarou antes de embarcar para uma viagem de quatro dias à Escócia.

Desde que as novas tarifas foram implementadas, o governo já arrecadou cerca de US$ 100 bilhões, valor que pode chegar a US$ 300 bilhões anuais, de acordo com o secretário do Tesouro, Scott Bessent. Trump mencionou que os reembolsos seriam destinados a pessoas dentro de certos limites de renda, embora não tenha detalhado quais seriam esses critérios.

A dívida federal ultrapassa atualmente os US$ 36 trilhões e deve crescer ainda mais nos próximos anos por causa da recente lei de cortes de impostos e aumento de gastos — chamada de *One Big Beautiful Bill Act* — sancionada por Trump no dia 4 de julho. O Centro de Políticas Bipartidárias estima que o impacto dessa lei possa elevar o déficit em US$ 3,4 trilhões na próxima década.

Historicamente, reembolsos como esses são realizados por meio do código tributário, o que exigiria a aprovação de nova legislação pelo Congresso. Trump já havia sugerido anteriormente usar 20% das economias obtidas pelo Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), liderado por Elon Musk, para financiar os pagamentos.

Durante a pandemia, três cheques de estímulo foram enviados à população: dois sob a administração Trump e um no governo Biden. No entanto, o novo pacote tributário sancionado recentemente não inclui reembolsos diretos baseados em tarifas, embora preveja deduções específicas para idosos e pessoas de baixa e média renda.

Fonte: CBS