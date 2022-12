Como evitar ter pacotes furtados pelos “piratas de varanda”

Nessa época de fim de ano é o momento em que é preciso estar mais vigilante com pacotes que chegam pelo correio e são entregues na porta de casa.

Relatórios dizem que 230 milhões de pacotes foram roubados de varandas em todo o país no ano passado, totalizando US$ 5,4 bilhões.

Embora o roubo de pacotes seja generalizado - principalmente durante a temporada de festas - você pode tomar várias medidas para afastar os piratas da varanda, incluindo:

1. Rastreamento

A maioria dos remetentes, incluindo Amazon, FedEx e UPS, oferece a opção de rastrear eletronicamente um pacote em sua jornada até sua casa. Tente estar em casa quando a encomenda for chegar.

2. Exigir uma assinatura para entrega

Outra maneira de impedir os piratas da varanda é pedir que alguém assine um pacote quando ele for entregue, como uma pessoa em sua casa ou um vizinho.

3. Use um armário de pacotes

Em vez de deixar um pacote na varanda, considere usar um armário de pacotes das lojas.

A Amazon, por exemplo, opera armários de autoatendimento em locais nos EUA. Quando seu pacote chegar a um armário da Amazon, a empresa enviará a você um e-mail de confirmação de entrega com instruções sobre como retirá-lo. A Amazon oferece três dias corridos para buscar o pacote; se você não coletar o pacote antes do prazo, a Amazon fica com o pacote e emite um reembolso.

A Amazon não cobra extra para que os pedidos sejam entregues em um de seus armários. Para aproveitar esta opção, o cliente deve escolher um local de armário como endereço de entrega durante o processo de checkout.

4. Enviar pacotes para o escritório

Como alternativa, envie os pacotes para o seu escritório em vez de para sua casa. A Amazon ainda permite que você forneça acesso seguro à sua garagem para que os pacotes possam ser mantidos fora da vista do público.

5. Armário de pacotes em casa

Yale Smart Delivery Box: o estilo “Kent” da caixa está à venda por $ 224. Ela combina com o aplicativo Yale Access para bloquear e desbloquear a caixa de qualquer lugar. A caixa permanece desbloqueada até que o primeiro pacote seja entregue. Assim que o pacote for colocado e a tampa fechada, a caixa será travada automaticamente. Se você espera mais pacotes, pode desbloqueá-lo no seu telefone. Você também recebe um histórico de entrega e alertas no seu telefone. Você pode comprar outras coisas para a caixa que também aumentarão seu jogo de proteção. Você pode comprar um teclado para bloquear e desbloquear a caixa se não quiser usar o telefone. Você também pode comprar uma sacola térmica se receber mantimentos dentro de casa. Preocupado com alguém levando a caixa inteira? Há uma corda que você pode comprar para prender a caixa em sua casa. O estande também tem espaço para preenchê-lo com areia ou pedras.

Elephantrunk: Esta é uma caixa de entrega, semelhante a uma caixa de correio que compramos por $ 256. Vem da empresa "Architectural Mailboxes". O entregador chega e abre a porta de cima. Eles colocarão seu pacote dentro e o mecanismo o colocará no fundo da caixa. Os ladrões não conseguem alcançar o topo da caixa. E para retirar seus pacotes, você precisa usar a chave que vem com ele. Se você está preocupado com alguém pegando a caixa de correio e saindo com ela, a caixa vem com parafusos e um parafuso para prendê-la ao chão. Algumas pessoas disseram que também carregaram o fundo com pedras e tijolos. Mais postagens online dizem que colocaram uma placa em sua caixa de correio que diz “entregas” como um lembrete útil para os motoristas de entrega. Também há uma maneira de proteger a caixa para entregas de saída.

6.Sensor de caixa de correio

Saiba exatamente quando um pacote chega à sua caixa de correio com um alerta para o seu telefone pelo sensor de caixa de correio de anel por US $ 30. Ele funciona com o aplicativo Ring gratuito para receber os alertas. O sensor é preso à caixa de correio com o uso de fita adesiva ou parafusos, todos fornecidos na caixa. Você coloca o sensor no interior da sua caixa de correio. Se você deseja um alcance estendido, pode conectar a antena na parte externa da caixa de correio. Então, toda vez que a porta da caixa de correio se abre, você recebe um alerta no seu telefone.

7. Esconderijos para pacotes

Se possível, peça aos entregadores que coloquem os pacotes atrás de uma planta, um móvel ou outro item em sua varanda para que não sejam presas fáceis para os piratas da varanda.

8. Câmeras: embora as câmeras não detenham os ladrões, você pode ajudar a impedi-los de atacar sua casa e seus vizinhos usando câmeras de campainha e câmeras de segurança. Se um pacote for roubado de sua varanda, você poderá usar a filmagem ao enviar um relatório policial.

Fonte: Forbes e ABC25.