Brasileiros residentes na Flórida são acusados pelo golpe do 'Sheik dos Bitcoins'

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou na quarta-feira, 14, que Francisley Valdevino da Silva, conhecido como o "Sheik dos Bitcoins", é alvo de acusações de lavagem de dinheiro e fraude com criptomoedas em solo americano. A acusação diz que ele arrecadou mais de US$ 8,4 milhões de centenas de investidores principalmente de comunidades de língua espanhola nos EUA e em outros países.



Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, ele é acusado de usar a empresa Forcount, depois rebatizada de Weltsys, com sede no Panamá, para montar um esquema de pirâmide e assim aplicar golpes em diversas pessoas, inclusive em famosos.



A denúncia do procurador Damian Williams, do Distrito Sul de Nova York, diz que ele contou com apoio de Juan Tacuri e Antonia Perez Hernandez, que moram na Flórida. Tacuri, 44 anos, mora em Kissimmee e foi preso no sul da Flórida na quarta-feira, segundo o Departamento de Justiça. Hernandez, que mora em Orlando, segue foragida.



Francis da Silva, como é conhecido no Brasil, foi preso no início de novembro em Curitiba pela Polícia Federal, após descumprir medidas cautelares.







No Brasil, estimativas da Polícia Federal indicam que Fracisley da Silva teria arrecadado R$ 1 bilhão, oferecendo taxas de até 13,5% de juros mensais pelo aluguel de criptomoedas. Francis da Silva, como gosta de ser chamado, tinha entre seus clientes celebridades como Sasha Meneghel, filha da apresentadora de TV Xuxa, e seu marido, o cantor gospel João Figueiredo.

Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, a Forcount prometia lucros às vítimas que investissem em seus negócios de mineração e comércio de criptomoedas. Retornos diários dos investimentos, que seriam duplicados em até seis meses, faziam parte das promessas fraudulentas do grupo, segundo o procurador Damian Williams.



A realidade, no entanto, era outra, e a Forcount não tinha investimentos no mercado de criptomoedas. Pelo contrário, o dinheiro dos novos investidores era apenas usado para pagar os mais antigos, configurando-se um esquema de pirâmide.

“Os fundadores e promotores de cada esquema prometeram falsamente às suas respectivas vítimas, entre outras coisas, que os lucros do comércio e mineração de criptomoedas das empresas resultariam em retornos diários garantidos sobre os investimentos das vítimas e dobrando esses investimentos em seis meses”, disse o departamento.

Os envolvidos no esquema viajaram pelos Estados Unidos e fora do país para realizar "luxuosas exposições e pequenas apresentações comunitárias" com o objetivo de atrair vítimas. Carros e roupas de luxo faziam parte dos elementos usados pelos acusados para convencer os clientes dos investimentos.

Os investidores que tentassem sacar o dinheiro aplicado na Forcount passaram a encontrar dificuldades a partir de abril de 2018. Apesar das reclamações das vítimas, a empresa continuou a atuar no mercado, e, em 2019, começou a oferecer uma criptomoeda, a Mindexcoin, como nova forma de investimento. Em 2021, a Forcount deixou de realizar os pagamentos aos clientes, e os envolvidos abandonaram o esquema.



Tanto Francisley da Silva quanto Juan Tacuri são acusados de usarem empresas de fachada e fazerem grandes gastos com imóveis e compras em massa de celulares para lavarem dinheiro.

Ao todo, Francisley da Silva e Juan Tacuri são alvos de acusações de fraude, conspiração para cometer fraude e conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Juntas, as penas podem chegar a 60 anos de prisão para cada um.



A investigação contou com a assistência do Ministério Público dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York; a Força-Tarefa El Dorado e o Grupo de Investigações de Segurança Interna de Investigações de Segurança Interna (HSI) de Nova York; HSI Brasília; HSI Orlando; HSI Tampa; a Polícia Federal Brasileira; o Bureau de Investigações Financeiras do Escritório de Regulamentação Financeira da Flórida; o Bureau de Fraude de Seguros, Propriedade e Acidentes na Divisão de Serviços Investigativos e Forenses do Departamento de Serviços Financeiros da Flórida; o Gabinete do Xerife de Nova York e o Departamento de Polícia de Nova York.

Com informações do BizJournal e O Globo.

Leia também