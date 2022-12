Uber Eats lança serviço de entrega feitas por robôs em Miami

Os moradores de Miami já podem ter a entrega de uma refeição no Uber Eats feita por um robô.



O serviço teve início na quinta-feira, 15, e alguns residentes de Miami já podem solicitar que sua entrega do Uber Eats seja entregue por meio de robôs autônomos que andam pelas calçadas, graças a uma nova parceria entre a empresa de carona e a empresa de robótica Cartken.



Com o novo serviço, os clientes serão alertados quando a comida estiver a caminho e instruídos a encontrar o robô supervisionado remotamente na calçada, de acordo com as capturas de tela do aplicativo compartilhadas com a CNN pela Uber.



Os clientes podem destrancar o veículo usando o telefone e pegar o pedido em um compartimento seguro. (Os clientes também podem cancelar se preferirem que seus itens sejam entregues por um mensageiro.)

Os robôs de seis rodas da Cartken são equipados com vários sensores e câmeras para ajudá-los a evitar colisões e escolher rotas com menos perigos, de acordo com seu site. Os robôs de entrega podem operar em ambientes internos e externos.



A opção de entrega de comida estará inicialmente disponível na área de Dadeland, no condado de Miami-Dade, com planos de expansão em todo o condado e em outras cidades no próximo ano.

O anúncio é o exemplo mais recente de parceria da Uber com empresas externas para oferecer o tipo de tecnologias automatizadas e futuristas que antes faziam parte de seu discurso para investidores e o público.

O Uber também fez parceria recentemente com a Motional, uma empresa de tecnologia sem motorista, para oferecer veículos autônomos em Las Vegas. As mudanças ocorrem dois anos depois que o Uber vendeu sua unidade de carros autônomos em meio a pressões financeiras e legais.



Em comunicado na quinta-feira, Noah Zych, chefe global de mobilidade e entrega autônoma da Uber, chamou a mais recente colaboração com a Cartken de “outro marco importante para nossos esforços em tecnologia automatizada e autônoma”.



Por meio dessas parcerias, o Uber pode estar tentando deixar de ser tão dependente de sua vasta frota de contratados independentes que pegam passageiros e entregam refeições – um modelo de negócios que levantou questões legais para a empresa nos últimos anos.

Christian Bersch, cofundador e CEO da Cartken, divulgou alguns benefícios da nova parceria, incluindo como ela pode ajudar as comunidades reduzindo o congestionamento do tráfego e permitindo que os comerciantes locais aumentem a capacidade de entrega por meio de opções de entrega sem emissões.

Em junho, a Cartken fez parceria com a Grubhub para levar entregas de robôs a alguns campi universitários nos Estados Unidos. A parceria da empresa com a Uber marca a primeira com um aplicativo de entrega sob demanda fora dos campi universitários.



Fonte: CNN Business.