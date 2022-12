Caso 'Baby June': polícia de Palm Beach prende mãe quatro anos depois

A mãe de uma criança recém-nascida cujo corpo foi encontrado boiando em uma enseada de Boynton Beach em 2018 foi presa na quinta-feira, 15, anunciaram as autoridades do Gabinete do Xerife de Palm Beach. Ela enfrenta uma acusação de assassinato em primeiro grau.



No dia 1º de junho de 2018, um bebê não identificado que os detetives chamavam de 'Baby June' foi encontrado por um bombeiro flutuando na enseada de Boynton Beach.







De acordo com as autoridades da PBSO, os detetives vasculharam 22 pistas e pesquisaram mais de 700 registros de bebês dos condados de Broward e Palm Beach na época.



“Começou a parecer que estávamos em um beco sem saída”, disse o capitão durante a entrevista coletiva.



O laboratório conseguiu identificar o pai da criança, o que os ajudou a identificar a mãe como Arya Singh, de 29 anos. O pai não sabia da existência do bebê e foi informado por Singh, que estava grávida na época, que ela “cuidou dele” pensando que havia feito um aborto, disse o investigador principal.



Os médicos legistas disseram que uma amostra secreta de DNA da mãe confirmou que ela era parente.

Mandados de busca para registros de telefone e GPS conectaram a mãe à enseada de Boynton Beach 48 horas antes de o bebê ser encontrado. Ela não sabia que estava grávida até dar à luz em 30 de maio de 2018 e não sabia se o bebê estava vivo ou morto após dar à luz em um hotel próximo.



Detetives disseram que ela escolheu a enseada de Boynton Beach para se livrar de seu bebê porque gostou do local. A polícia confirmou que o bebê não nasceu em hospital e não chegou a ser nomeado.

Como não sabia o que fazer com o bebê, ela o descartou na enseada. Em depoimento à polícia, ela disse que se preocupava consigo mesma e com seu futuro.

Fonte: Local 10.