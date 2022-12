South Beach, em Miami, está entre as melhores praias da Flórida para visitar em 2023

A Flórida é conhecida por suas belas praias de areia branca e, em certa parte, tranquilas. O estado recebeu cerca de 122 milhões de turistas em 2021, um crescimento de 54,1% em relação a 2020.



Há praias por toda a Flórida: no panhandle ou protegidas em parques nacionais; aqueles no oeste da Flórida, no Golfo do México, conhecidos por seu pôr do sol deslumbrante; e praias ao longo do Atlântico conhecidas por suas ondas surfáveis.



Para uma pesquisa, o StudyFinds visitou 13 sites “especializados” que analisam as praias da Flórida e obteve as quatro mais recomendadas: Siesta Key Beach, South Beach, Miami, Clearwater Beach e Naples Beach.



1. Siesta Key Beach



Há uma razão pela qual Siesta Key Beach, em Sarasota, foi mencionada na maioria das listas das “Melhores Praias”: possui areias brancas que são 90% de quartzo e águas cristalinas, perfeitas para nadar ou simplesmente relaxar na areia. Siesta Key também é um conhecido destino de compras, com várias lojas exclusivas e muita comida deliciosa para experimentar. Não é de admirar que as pessoas se reúnam nesta praia.



2. South Beach, Miami



Três distritos separados compõem Miami Beach. South Beach é a mais conhecida das três, lar de praias arenosas, palmeiras e estruturas Art Déco em tons pastéis que simbolizam esse local inesquecível e o tornam tão indiscutivelmente pitoresco.

Além disso, South Beach foi nomeada uma das melhores praias da Flórida por muitos sites especializados, não apenas por suas vistas deslumbrantes e praias amplas, mas também por sua cultura vibrante e oportunidades infinitas de diversão.



3.Clearwater Beach



Empoleirada em uma ilha barreira, Clearwater Beach possui belas águas azul-turquesa, areia intocada e um animado centro da cidade. Como um dos melhores pontos turísticos da Flórida, Clearwater Beach é conhecida por ser ideal para famílias e ter algumas das melhores praias do estado. A proximidade de Clearwater a Tampa oferece aos visitantes amplas atividades, incluindo vôlei de praia, parasailing, um cruzeiro para observação de golfinhos e uma divertida excursão de pesca.



4. Naples Beach



Com o Naples Pier como ponto focal, Naples Beach é um trecho deslumbrante de litoral de areia açucarada. Naples Beach é conhecida por suas vistas de tirar o fôlego, cultura vibrante e inúmeras oportunidades para aproveitar o ar livre. Não é à toa que é conhecida como uma das melhores praias da Flórida. Moradores e turistas gostam de se reunir neste trecho deslumbrante do litoral para apreciar suas águas tranquilas, vistas deslumbrantes e cultura vibrante.