Flórida pode ter o Natal mais frio em mais de 30 anos

A explosão ártica que está cobrindo grande parte do país nesta semana que antecede o fim de semana do Natal também não vai poupar a Flórida, que pode ter o Natal mais frio em mais de 30 anos.



As baixas temperaturas na manhã de domingo, 25, são esperadas na casa dos 30° Farenheit no norte e centro da Flórida, com algumas partes próximas ao litoral podendo chegar a abaixo de zero, segundo previsão do Fox Weather.

Os meteorologistas estão alertando para a possibilidade de temperaturas congelantes por causa da sensação térmica.



Para várias vilas e cidades na Flórida e no sudeste, provavelmente será um dos - senão o mais frio Natal já registrado, ameaçando os recordes estabelecidos durante os Natais frios de 1989 e 1983.







A temperatura média para esta época do ano no sul do estado é de meados de 70°F, de acordo com o Miami National Weather Service. Porém, na véspera de Natal, a temperatura no sul da Flórida cairá para os 30°F. Então, de 24 para 25 de dezembro, as máximas vão lutar para chegar aos 50°F.



Região central



Em Orlando, a máxima esperada é de 50°F no domingo, colocando os dias de Natal mais frios desde o surto ártico de 1989.



A atual alta temperatura projetada de 48°F de Lakeland no Natal, quebraria o recorde atual de 49°F, estabelecido em 1983. Winter Haven também está atualmente projetado para quebrar seu recorde de temperatura mais baixa em 50°F, superando o recorde de 1989 em três graus. Punta Gorda é outra cidade da Flórida com previsão de quebrar o recorde de frio do dia de Natal em três graus (previsão de 53°F contra recorde de 56°F).



Sarasota empatará seu recorde de 51°F, enquanto ainda mais ao sul, Vero Beach deverá atingir apenas 58°F - a cinco graus de sua temperatura mais baixa recorde. Tampa provavelmente alcançará um dos 5 dias de Natal mais frios, com uma alta esperada de 54°F.



Em Vero Beach, as temperaturas baixas recordes em são de 23°F na véspera de Natal e 26°F no dia de Natal.



Espera-se que esta massa de ar traga temperaturas congelantes mais ao norte de Tampa Bay, com condados locais vendo temperaturas na casa dos 40°F e 30°F.



No entanto, os ventos frios podem nos fazer sentir um frio mais intenso, com Tampa possivelmente experimentando um vento frio de 21°F na manhã de Natal.







Em Jacksonville, as temperaturas podem cair para 20°F no interior e 30°F ao longo da costa na sexta e no sábado, véspera de Natal, caindo para abaixo de zero na costa.

Nos estados vizinhos, a máxima projetada de 33°F para Atlanta no domingo seria a mais fria desde 1989, enquanto a máxima projetada de 35°F para Birmingham, Alabama, seria a mais fria desde a máxima de 29 graus em 1985.

Get ready for a major pattern change with a cold blast for most of the country, just in time for Christmas. Records will fall, and even Florida will cool down with some models pointing to the first frost/freeze of the season in many spots. https://t.co/PNynbrEdCd pic.twitter.com/ocUsHrz2EK — Brooks Garner FOX 35 (@BrooksWeather) December 15, 2022