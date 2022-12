Flórida permitirá mais licenças de maconha medicinal

Funcionários do Departamento de Saúde do Estado da Flórida estão avançando com novas regras para conceder mais 22 licenças estaduais para operadoras de maconha medicinal.



As novas regras incluem uma taxa de renovação de inscrição não reembolsável de US$ 146.000 e um “ciclo de lote” que permitirá que as operadoras solicitem novamente as licenças quando negadas.



Depois que os eleitores da Flórida aprovaram a maconha medicinal em 2016 e a lei da Flórida foi aprovada em 2017, a primeira taxa de inscrição do estado para operadoras de maconha medicinal foi de US$ 60.830.



A administração do governador Ron DeSantis contratou recentemente Christopher Kimball para dirigir o escritório de uso de maconha medicinal, ou OMMU (na sigla em inglês), a agência estadual que regula os centros de tratamento de maconha medicinal, ou MMTCs.



Até o dia 16 de dezembro, a Flórida tinha 776.365 pacientes registrados com prescrições de maconha medicinal, 2.630 médicos qualificados para prescrevê-la e 501 locais de distribuição, de acordo com a OMMU.



A secretaria ainda não divulgou o período de inscrições. A maconha recreativa continua a ser ilegal na Flórida.



Com mais de 22 milhões de residentes e uma população envelhecida, a Flórida é vista como um dos mercados de maconha medicinal mais quentes do país, segundo a Health News Florida. A Flórida, que tem 22 operadoras licenciadas, teve mais de US$ 1 bilhão em vendas de maconha medicinal nos primeiros seis meses de 2022, de acordo com a Headset, uma empresa de análise de dados de cannabis, informou a Health News Florida.



Fonte: Local 10.