Brasileiros impactam positivamente a comunidade na Flórida

A população brasileira que mora nos Estados Unidos permanece concentrada em maior parte na Flórida. Estimada em 101,417 (segundo o censo americano relativo a 2019) e 300 mil (segundo o Itamaraty), a população é uma das comunidades imigrantes latinas mais expressivas no estado.

Além de expressiva, a comunidade brasileira é uma das que impacta positivamente a Flórida, com geração de emprego e renda, voluntariado em situações de carência e de emergência, com esclarecimento sobre direitos e sobre a parte burocrática da vida nos EUA, enfim, com ações que demonstram o amor ao próximo. Tudo isso contribui consequentemente para o bem do estado em geral.

Para esta reportagem especial de fim de ano, o Gazeta News juntou algumas histórias de brasileiros que atuam em diferentes atividades e ações como voluntários e também com trabalhos fixos, mas que têm em comum o desenvolvimento contínuo da comunidade de forma positiva.

Marcia Godoi é voluntária da Cruz Vermelha desde 2018. Morando em Cape Coral, este ano ela se voluntariou para fazer comida para os desabrigados do furacão Ian. Além de ajudar em incêndios e emergências em diversas áreas ao longo desses anos, Godoi esteve também no grupo de voluntários que acolheu as famílias dos alunos após o tiroteio de Parkland em 14 de fevereiro de 2018 - o trabalho que impactou logo de início.

"Fomos levados para o hotel assim que o rapaz foi preso e lá trabalhamos até a manhã do dia seguinte confortando as famílias, servindo alimentos, água, cobertores, etc. Foi um dos dias mais tristes para mim, durante toda semana seguinte recebemos os estudantes no parque de Parkland onde psicólogos atenderam", conta.

Para o próximo ano, ela espera o crescimento da comunidade. "Que cada imigrante possa lutar por seus sonhos com a responsabilidade, lealdade, e amor".

Morando em Orlando, Renata Ramos criou uma plataforma de conexão de profissionais, a BRUSA (conexaobrusa.com.br) na qual os profissionais se cadastram e ajudam outros brasileiros que buscam algum tipo de serviço, como construção, reforma, cuidados infantis, etc.

"Quando alguém precisa de um serviço, busca na plataforma um profissional que oferece o que ela precisa. É exatamente uma plataforma que conecta profissionais ao público, e vice-versa. Vimos que brasileiros nos Estados Unidos preferem serviços de brasileiros, em português, e criamos a solução. Estamos no início, tem só três meses, mas já contamos com mais de 30 profissionais cadastrados e já saíram negócios de lá. O serviço é gratuito, com planos pagos, mas que são opcionais", detalha.

Voluntária na Life's Treasures Thrift Store, instituição beneficente em Brandon, na região de Tampa, Selma Lescallette conta que o objetivo é angariar fundos para o Life Path Hospice (instituição que presta serviço a pacientes em estado terminal) daquela região. "Ajudo no que for necessário, geralmente, trabalho no caixa. Estou lá há 2 anos e meio. Antes de me mudar para a Flórida (logo antes da pandemia), eu morava na Pensilvânia".

Para ela, a comunidade brasileira poderia se beneficiar de comprar produtos a preço mais acessível. Ela enxerga como uma oportunidade para prestar voluntariado e praticar o inglês, além de ajudar a uma causa nobre.

Ela atua também em outro trabalho voluntário como mentora on-line: a ONG Nordeste NERD, cujo programa "visa ajudar alunos inteligentes e aplicados do Nordeste a conseguirem oportunidades de estudar em boas escolas e universidades, no Brasil e no exterior. Hoje em dia, o objetivo é ajudar alunos de qualquer parte do Brasil", explica.

Na área dos programas de saúde, Eva Villas-Boas trabalha para a The Family Healthcare Foundation familyhealthcarefdn.org - uma agência sem fins lucrativos onde presta apoio gratuito à comunidade.

"O meu trabalho é ajudar as pessoas a entenderem e se inscreverem nos programas de saúde federais e também encontrar recursos de saúde para as pessoas que não qualifiquem para estes programas (como Medicaid, Florida Kidcare, Marketplace, Hillsborough County Healthcare etc). Tudo o que eu faço é gratuito e tenho trabalhado principalmente com a nossa comunidade brasileira. Para a comunidade em 2023, espero que todas as famílias e principalmente as crianças tenham acesso e assistência profissional e gratuita aos programas de saúde do governo federal aos quais se qualificam. Estamos sempre à disposição para ajudar com isso", destaca.







Eva Villas-Boas presta apoio gratuito à comunidade na área da saúde. - Arquivo pessoal. 2/4

Marcia Godoi mora em Cape Coral e é voluntária da Cruz Vermelha desde 2018, atuando em situações extremas como após o tiroteio de Parkland e em comunidades afetadas por furacões. - Arquivo pessoal. 3/4

Selma Lescallette é voluntária na Life's Treasures Thrift Store, na região de Tampa, que angaria fundos para o Life Path Hospice (instituição que presta serviço a pacientes em estado terminal). - Arquivo pessoal. Anterior Próximo

Negócios brasileiros geram empregos a mais brasileiros

A Flórida se destaca como o melhor estado para iniciar um negócio para fins fiscais, afirma a organização Management Library. Pelas facilidades, o estado é o mais buscado por brasileiros que querem abrir uma empresa nos EUA. Não há imposto de renda individual e um imposto de renda corporativo é de 5,5%. Em 2017, o Setor Econômico e de Promoção Comercial do Consulado-Geral do Brasil em Miami, o Conselho de Cidadãos do Estado da Flórida, Oxford Group e o Brazilian Business Group (BBG) criaram o guia "Como Empreender na Flórida".

Segundo a Enterprise Florida, as empresas brasileiras respondem por 4.700 empregos na Flórida, de acordo com as estatísticas do U.S. Bureau of Economic Analysis, tornando o Brasil o décimo terceiro maior investidor estrangeiro no Sunshine State. Existem pelo menos 2.000 empresas.