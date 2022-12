Flórida termina 2022 com superávit de US$ 22 bilhões

O estado da Flórida está registrando um superávit de US$ 21,8 bilhões em 2022, o maior da história do estado. O estado também reduziu sua dívida em US$ 1,3 bilhão este ano, de acordo com um Relatório de Dívida Estadual recém-publicado da Divisão de Financiamento de Títulos do Estado da Flórida.

De acordo com o relatório, a Flórida diminuiu sua dívida em US$ 1,3 bilhão, aumentou suas receitas em 17% (US$ 8,5 bilhões) e manteve sua classificação de títulos AAA principalmente por causa de sua forte economia em crescimento.

O governador Ron DeSantis afirma que a economia da Flórida floresceu devido ao seu compromisso de reduzir impostos e regulamentações e garantir que as empresas permaneçam abertas quando outros estados adotaram políticas rígidas de bloqueio. Como estados como a Califórnia aumentaram os impostos, especialmente sobre as empresas, DeSantis assinou no início deste ano o maior projeto de lei de isenção fiscal da história da Flórida, com mais de US$ 1,2 bilhão em economias.



Em 2022, a Flórida ficou em primeiro lugar em atrair e manter uma força de trabalho qualificada, classificada como o segundo melhor estado para negócios pela Chief Executive Magazine e em quarto lugar no Índice de Clima Fiscal Empresarial da Tax Foundation. A Flórida também liderou os EUA por ter a melhor política fiscal geral e como o estado economicamente mais livre, com base nos dados de 2021, de acordo com um relatório do CATO Institute.



Antes de ser eleito para seu segundo mandato por uma das margens mais altas da história do estado, DeSantis disse que os novos residentes da Flórida deixaram “jurisdições governadas por ideologia esquerdista fracassada e políticos corruptos. Você vê a migração - e desde o COVID, lideramos o país em migração líquida, tivemos mais movimento de renda bruta ajustada para o estado da Flórida do que para qualquer outro estado na história de nosso país ao longo de um período de tempo semelhante. E isso são apenas pessoas votando com os pés.



O CFO da Flórida, Jimmy Patronis, disse que o Relatório da Dívida Estadual de 2022 “reflete que a economia da Flórida está em excelente forma e continua a florescer. Graças à liderança do governador DeSantis e do Legislativo estadual, reduzimos nossa dívida estadual em US$ 1,3 bilhão e aumentamos nossas reservas para US$ 19,7 bilhões sem precedentes.”



De acordo com o relatório, a dívida direta total do estado pendente em 30 de junho de 2022 era de US$ 17,1 bilhões – uma redução de US$ 1,3 bilhão em relação ao ano fiscal anterior. Ele também observa que “houve uma diminuição significativa na emissão de dívida projetada na última década, refletindo menos dependência da dívida para financiar a infraestrutura”. No ano fiscal de 2010, a emissão de dívida projetada foi de US$ 7,2 bilhões em comparação com a emissão de dívida projetada atual de apenas US$ 2,2 bilhões.

O relatório também observa que os pagamentos anuais do serviço da dívida permaneceram relativamente estáveis na faixa de US$ 2 bilhões a US$ 2,2 bilhões até o ano fiscal de 2022, mas devem diminuir significativamente no ano fiscal de 2023 para US$ 1,8 bilhão e diminuir anualmente a partir de então.

A crescente economia da Flórida permitiu que o estado pagasse sua dívida, observa o relatório. As receitas do ano fiscal de 2022 disponíveis para pagar o serviço da dívida totalizaram mais de US$ 56 bilhões, afirma o relatório, um aumento de US$ 8,5 bilhões, ou 17,9%, em relação ao ano fiscal de 2021. Isso ocorreu após um crescimento robusto no ano fiscal de 2021, com receitas disponíveis para o serviço da dívida totalizando US$ 6,3 bilhões, ou 15 % a mais do que o ano fiscal de 2020, afirma. Fonte: Washinton Examiner.