Pesquisadores da FL testam tecnologia que pode evitar quimioterapia

Pessoas com câncer colorretal, o quarto tipo de câncer mais comum nos EUA, muitas vezes recebem quimioterapia desnecessária depois que o câncer desaparece completamente.



A esperança é que alguns pacientes possam ser poupados depois que os ensaios clínicos de tratamentos de alta tecnologia terminarem e forem avaliados em alguns anos.



Durante décadas, os médicos removeram os tumores colorretais das pessoas e decidiram se seus pacientes precisavam de quimioterapia subsequente, considerando vários fatores de risco. Esse método era impreciso e, às vezes, as pessoas que não precisavam de quimioterapia o faziam de qualquer maneira.



Existe agora um caminho potencial a seguir. A nova tecnologia de sequenciamento genético pode detectar níveis anteriormente indetectáveis de câncer a partir de apenas uma coleta de sangue. Se um paciente não tiver nenhum DNA circulante de câncer, ele pode não precisar de quimioterapia após a cirurgia, sugeriu uma pesquisa recente da Austrália.



“O que sabíamos é que muitos desses pacientes foram curados apenas com cirurgia. Simplesmente não tínhamos como saber quais tinham câncer microscópico deixado no sangue, quem precisava de quimioterapia e quem não precisava”, disse o Dr. Mohamedtaki Tejani, oncologista médico e diretor do programa de Oncologia Gastrointestinal do AdventHealth Cancer Institute e Instituto de Pesquisa AdventHealth.



Em 2019, 10.496 moradores da Flórida foram diagnosticados com câncer colorretal, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Esse número provavelmente foi reforçado por pessoas que atrasaram as colonoscopias durante a pandemia.



Muitos acabam fazendo quimioterapia, que usa produtos químicos poderosos para matar células cancerígenas e custa milhares de dólares, mesmo com seguro. Os custos diretos para os não segurados podem chegar a seis dígitos. Células normais e saudáveis também costumam ser mortas pelo tratamento e, embora possam se recuperar, sua ausência causa sintomas como náuseas e vômitos, perda de cabelo, exaustão e febre.



Infertilidade, doenças pulmonares, outros tipos de câncer, problemas cardíacos, perda auditiva, danos nos nervos, problemas de memória ou menopausa precoce podem surgir anos após o término do tratamento, de acordo com a Mayo Clinic.



Tejani está liderando o site AdventHealth de dois ensaios clínicos do Instituto Nacional do Câncer dessa tecnologia de sequenciamento, chamada SIGNATERA, desenvolvida pela empresa de testes de DNA Natera.



Um ensaio clínico envolve pacientes com câncer de cólon estágio III, que é quando a doença se espalhou para os tecidos circundantes ou linfonodos.



Esses pacientes recebem tradicionalmente quimioterapia após a cirurgia, embora cerca de 50% dos pacientes com câncer de cólon em estágio III sejam curados apenas com cirurgia, dizem algumas estimativas.



O estudo dará ou suspenderá aleatoriamente a quimioterapia para pacientes em estágio III com teste negativo para DNA tumoral circulante e, em seguida, acompanhará seus resultados a longo prazo, disse Tejani. Começou em março de 2022 e terminará por volta de março de 2030. O site AdventHealth de Tejani está atualmente inscrevendo participantes.



Outro ensaio clínico de pacientes com câncer de cólon em estágio IIA está em andamento desde 2019 e pretende terminar em 2027. Alguns pesquisadores, no entanto, têm reservas.



Em um estudo de profissionais médicos canadenses divulgado em maio, eles chamaram as aplicações potenciais dessa tecnologia de “santo graal” para a detecção de cânceres hereditários. Mas eles também se preocupavam com o impacto dos testes falso-negativos.



Isso pode motivar os pacientes a adiar exames regulares, disse um profissional médico anônimo.

Vários profissionais, cujas identidades foram removidas, disseram na pesquisa que também estavam preocupados com a forma como a saúde mental de um paciente poderia ser afetada se recebesse um resultado positivo.



“Se você não tem nada que possa fazer além do que já está fazendo, terá apenas um paciente ansioso”, escreveu um médico anônimo.



Aos críticos, Tejani aponta para outro estudo no qual a AdventHealth está envolvida, que vai monitorar o impacto do exame de sangue na qualidade de vida dos pacientes, conduzido pela empresa que o criou. Tem uma data final de 2025.



No futuro, Tejani espera que este teste também possa ser usado para rastrear sinais de câncer de cólon naqueles que ainda não foram diagnosticados e se estender além do câncer de cólon para melhorar o tratamento de outros tipos de câncer, como câncer ginecológico ou pancreático.



“Acho que chegará o dia em que todos nós seremos testados e poderemos ver se estamos predispostos em nossas vidas a ter algum tipo de câncer em particular”, disse Tejani. “Infelizmente, conheço pessoas que já têm e tento ajudá-las a viver o máximo possível.”



Fonte: Sun Sentinel.