Quatro cidades da Flórida estão entre as 10 mais perigosas dos EUA para pedestres

Seis das 10 cidades mais perigosas para pedestres estão no sudeste e quatro delas estão na Flórida, de acordo com um relatório de um grupo de defesa que trabalha para um melhor planejamento e projetos de transporte mais seguros.



E o problema só piorou nos últimos anos, disse a Smart Growth America em seu relatório recente, “Dangerous by Design”. Enquanto a direção diminuiu durante a pandemia de COVID-19, em todo o país, o número de pedestres mortos atingiu um novo recorde em 2020, segundo dados federais. Desde então, outros dados mostram que 7.485 pessoas que caminhavam foram mortas em 2021 – o maior número em 40 anos, informou a organização.

As cidades da Flórida parecem ser o epicentro de acidentes com pedestres. O grupo descobriu que a área metropolitana de Daytona-Ormond Beach tinha a duvidosa distinção de ser a número um no país em mortes.

A área foi seguida pela de Tampa Bay, classificada em quarto lugar no país; Jacksonville, em sexto; e a área de Orlando em oitavo. Outras cidades dos Estados Unidos incluem Memphis, em terceiro lugar; Charleston, Carolina do Sul, em quinto; Albuquerque, Novo México, em segundo lugar no país; e três cidades da Califórnia – Bakersfield, Stockton e Fresno, classificadas em sete, nove e 10, respectivamente.



Nenhuma área metropolitana está melhorando, disse a Smart Growth America. A taxa de mortalidade piorou de 2016 a 2020, em comparação com a taxa dos cinco anos anteriores.



Como muitos moradores da Flórida reclamaram, a Flórida tem algumas das taxas de seguro de automóveis mais altas do país. E os acidentes com pedestres são, de fato, uma das razões por trás disso, disse Mark Friedlander, diretor de comunicações do Insurance Information Institute.

Outros fatores por trás das taxas incluem alta frequência de acidentes; maior despesa de reparo; esquemas de fraude, incluindo acidentes simulados; tempo severo; e maior envolvimento do advogado, o que leva a mais litígios, disse ele.

Os dados do Instituto mostram que a Flórida teve um aumento de quase 10% nas mortes relacionadas a veículos no ano passado, de 3.332 em 2020 para 3.629 em 2021.

O relatório Smart Growth argumentou que os formuladores de políticas podem fazer melhor ao abordar as questões de segurança.

O relatório não abordou por que a Flórida tem tantos pontos perigosos. Mas observou que as áreas de baixa renda das cidades parecem ter taxas muito mais altas de mortes de pedestres, em parte devido ao fato de que as principais vias arteriais passam por algumas dessas áreas e os pedestres são forçados a atravessar vias congestionadas e de alta velocidade.



Uma reportagem do New York Times desta semana sugeriu que, embora outros países desenvolvidos tenham tomado medidas importantes para tornar as estradas mais seguras para pedestres e ciclistas, os Estados Unidos não o fizeram. O artigo dizia que os dados da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico mostram que, em todo o mundo, as mortes por acidentes de trânsito diminuíram significativamente nos últimos 30 anos. Nos EUA, porém, a taxa caiu apenas ligeiramente e aumentou nos últimos anos.



Nos Estados Unidos, porém, a ênfase há muito tempo está na velocidade, em SUVs e caminhões maiores e na movimentação rápida do tráfego, com pouca consideração por caminhantes, corredores, bicicletas ou motocicletas, disseram os dois relatórios.