Melhores lugares para se viver na Flórida em 2023, segundo a Forbes

Nos últimos anos, além do recanto preferido para aposentados, a Flórida tem sido também destino de famílias imigrantes em busca de oportunidades de carreira promissoras. Dentre os pontos positivos, um custo de vida relativamente baixo e nenhum imposto de renda estadual.



Sem mencionar os invernos amenos e aproximadamente 825 milhas de praias ao longo do Oceano Atlântico e do Golfo do México que se estendem pela península e panhandle.



Se você está se perguntando onde estão os melhores lugares para morar na Flórida, um guia feito pela Forber Advisor lista as 10 principais cidades mais escolhidas para morar.



Foram analisadas as cidades extraindo dados recentes sobre os principais fatores de estilo de vida, como o preço médio das residências na área, a renda pessoal per capita e a taxa de desemprego e criminalidade.



Tampa



A região Tampa-St.Petersburg-Clearwater tem muitos aspectos positivos para jovens adultos e famílias. Primeiro, existem várias praias intocadas no Golfo do México. A área também abriga várias grandes equipes esportivas, museus de história, plataformas que promovem as artes e impressionantes opções de transporte público.

Tampa também experimentou um influxo de empregadores em vários setores, desde manufatura avançada a serviços financeiros e ciências biológicas. Turismo e MacDill Air Force Base também desempenham um papel fundamental.

Enquanto Tampa oferece tudo o que você precisa para a vida diária, Orlando também fica a duas horas de carro e Miami fica a apenas quatro horas de distância.



Jacksonville



Embora Jacksonville tenha a honra de ser a maior cidade da Flórida em população, sua população metropolitana combinada é menor do que Miami e Tampa. Você pode aproveitar as conveniências da cidade grande e morar no Oceano Atlântico – mas o custo de vida é relativamente acessível.

Bancos, saúde e transporte são as maiores oportunidades de emprego da área metropolitana de sete condados. A cidade também abriga uma das três Clínicas Mayo do país e oferece acesso a muitos dos melhores bancos da Flórida.



Gainesville



Gainesville é um lugar excelente para famílias, pois o custo de vida é baixo e a população é relativamente pequena, com baixa taxa de criminalidade. A cidade também abriga a Universidade da Flórida, o Museu de História Natural da Flórida e o Planetário Kika Silva Pla.

Existem vários parques estaduais, trilhas para caminhadas e ciclovias para explorar também. Para mais aventura, Jacksonville e Orlando estão a aproximadamente 90 minutos de distância para aproveitar as praias, parques temáticos e as comodidades da cidade grande.



Cape Coral



A área metropolitana de Cape Coral e Fort Myers é popular, pois está situada no Golfo e também tem uma baixa taxa de criminalidade. Os moradores gostam de explorar os lagos e canais de água doce, além de relaxar em uma praia de água salgada.

Biotecnologia, marinha e médica são indústrias-alvo para Cape Coral. Várias empresas também operam call centers e operações de back-office na região.



Orlando



Orlando é a cidade de maior destaque no centro da Flórida e é mais do que um destino para turistas e conferências de trabalho. Biotecnologia, tecnologia da informação e saúde também são setores em expansão que ajudam a torná-lo um dos melhores lugares da Flórida para jovens adultos.

Os moradores também podem desfrutar de muitos eventos culturais e de artes cênicas. Esta metrópole fica a uma hora das cidades de praia atlântica de Cocoa Beach e Daytona Beach, quando você precisa de uma mudança de cenário.



Miami



Miami é a cidade mais vibrante da Flórida, com praias incríveis, prédios coloridos, uma vida noturna eletrizante e uma presença proeminente das culturas caribenha e latino-americana. A cidade também é famosa por suas exposições de arte e moda.

Como Miami é a maior área metropolitana da Flórida, com mais de 6 milhões de habitantes, há muitas oportunidades de emprego. Aviação, finanças, comércio internacional, saúde e turismo são os principais setores de emprego.

Infelizmente, nem todo mundo vai gostar de morar na área metropolitana de Miami. Seu clima tropical de monção pode ser mais quente e úmido do que o resto do estado, que já tem verões quentes. Além disso, o custo de vida tende a ser mais alto, mas os programas para compradores de imóveis pela primeira vez na Flórida nos condados de Broward e Miami-Dade podem ajudar.



Melbourne



Melbourne faz parte da “Costa Espacial” da Flórida, que muitos turistas visitam durante o ano todo para lançamentos de foguetes e férias na praia. Os residentes em tempo integral podem encontrar oportunidades de emprego na indústria aeroespacial e na manufatura, oferecendo salários confortáveis.

A área metropolitana de Palm Bay-Melbourne está convenientemente localizada na costa atlântica, com fácil acesso à praia. Um destaque cultural é o Eau Gallie Arts District.

Geograficamente, é o ponto médio entre Jacksonville e Miami, e Orlando fica a apenas uma hora de distância.



Sarasota



Considere morar em Sarasota se quiser morar em uma cidade litorânea no centro da Flórida que seja familiar e também tenha uma população trabalhadora local considerável.

Quando você precisa visitar uma cidade grande, a movimentada área metropolitana de Tampa fica a apenas 60 milhas ao norte. Como uma comparação rápida, a área metropolitana de Sarasota tem cerca de 750.000 residentes, enquanto a grande Tampa consiste em quase 3 milhões.

As oportunidades de emprego em Sarasota incluem assistência médica, manufatura e seguros. Os residentes em tempo integral normalmente gostam de Siesta Beach e Lido Key. Sarasota também é o centro da Costa Cultural da Flórida, com dois museus de arte, apresentações de balé e ópera.



Tallahassee



Tallahassee é a capital do estado e sede da Florida State University e da Florida A&M University. Esta cidade pode ser uma excelente opção se você deseja a experiência de uma cidade universitária ou deseja morar no Panhandle da Flórida, que não está repleto de turistas, pois a praia mais próxima fica a uma hora de distância.

Educação, saúde e governo estadual são os principais campos de emprego nesta área metropolitana de médio porte. A região também está gerando muitos empregos em tecnologia por meio da incubadora de tecnologia Innovation Park de Tallahassee, tornando-a um dos melhores lugares da Flórida para jovens adultos.

Pensacola



Pensacola é um dos melhores lugares da Flórida, perto da praia no Golfo do México, com 80 quilômetros de costa. É também o lar de uma estação aérea naval e da equipe de demonstração de voo acrobático U.S. Navy Blue Angels. As principais oportunidades de emprego incluem serviços financeiros, saúde, manufatura e turismo.