Pedestres são mortos por trem da Brightline em Fort Lauderdale e Miami

Autoridades de Miami-Dade e do Condado de Broward estão investigando as mortes de dois pedestres envolvendo os trens da Brightline.



Um incidente aconteceu perto do cruzamento da Northeast Ninth Street com a Fourth Avenue, na terça-feira, 27. Policiais foram vistos perto de um corpo coberto por uma lona amarela nos trilhos. O tráfego foi bloqueado ao longo do cruzamento, mas liberado logo depois.



Em Miami, outra pessoa foi atingida por um trem da Brightline na terça-feira perto da Northeast Second Avenue com a 34th Street. A vítima morreu com o impacto, segundo o canal WSVN.







A Brightline, juntamente com seus parceiros em Boca Raton, Aventura e Miami-Dade County, Flórida, comemorou o corte da fita de suas estações de trem em Aventura e Boca Raton em 21 de dezembro.



A abertura das estações de Boca Raton e Aventura eleva o número total de estações da Brightline para cinco na rede que atualmente opera entre Miami e West Palm Beach. Uma estação em Orlando está prevista para o final de 2023.







Um homem de 36 anos de Boynton Beach foi morto na noite de sexta-feira quando seu veículo foi atingido por um trem da Brightline na Washington Avenue em Lake Worth Beach, segundo a polícia.



A Associated Press informou que a Brightline é a linha de trem mais mortal por milha no país. Em outubro, a AP diz que seus trens mataram pelo menos 55 pessoas nos condados de Miami-Dade, Broward e Palm Beach desde sua estreia em 2017.



Os investigadores, como no caso do acidente fatal mais recente, concluíram que nenhuma das mortes foi culpa da ferrovia, determinando que muitos foram suicídios ou motoristas ou pedestres tentando atravessar antes dos trens.



Esses trens viajam até 79 mph através de áreas urbanas e suburbanas densamente povoadas ao longo de cerca de 70 milhas de trilhos entre Miami e West Palm Beach, que compartilha com a linha de carga da Costa Leste da Flórida.