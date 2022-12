Treinamento de tiroteio "baseado na realidade" mata oficial do CBP em Miami

A morte de Jorge Arias parecia um acidente estranho - o veterano oficial da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA foi morto a tiros por um colega durante uma sessão de treinamento em um popular campo de tiro ao ar livre em Tamiami Trail, em West Miami-Dade.



Mas os chamados tiroteios de “descarga não intencional” envolvendo policiais acontecem com mais frequência do que o público pode imaginar, dizem os especialistas. Um oficial de Doral, atingido a poucos centímetros do coração, sobreviveu a um três anos atrás. E apenas nos últimos quatro meses, houve pelo menos três tiroteios de treinamento nacionalmente.



Em agosto, uma policial de Washington, D.C. perdeu a vida ao ser baleada por um treinador em uma biblioteca pública.



Arias morreu em outubro quando foi morto a tiros por um colega treinador que não deveria estar armado com uma arma real. No mês passado, no norte do Texas, um policial foi gravemente ferido, baleado no rosto em uma escola primária durante um treinamento de “atirador ativo”.



Os acidentes ocorrem quando muitas agências de aplicação da lei intensificam o treinamento “baseado na realidade” em resposta a um aumento de tiroteios em escolas e em massa e outras ameaças. Embora a intenção seja ajudar a salvar a vida do público e dos próprios policiais, especialistas dizem que práticas de segurança descuidadas podem tornar o treinamento perigoso ou até mortal.



“A grande maioria dessas mortes ocorre com os treinadores, aqueles que – por meio das melhores práticas – devem ser treinados para conhecer e agir melhor”, disse Ken Murray, um treinador da polícia da área de Orlando que criou diretrizes de segurança amplamente utilizadas para treinamento baseado na realidade.

Mas avaliar quantos tiroteios em treinamento policial acontecem a cada ano é um desafio. Nacionalmente, não há nenhuma agência que rastreie os tiroteios policiais de “descarga não intencional”, muito menos os que ocorrem durante os exercícios de treinamento.



Também não há exigência de que tais tiroteios sejam relatados ao Departamento de Aplicação da Lei da Flórida, que credencia os departamentos de polícia do estado e equipes de uma comissão que recomenda padrões e treinamento. Murray, o fundador da Reality Based Training Association, diz que contou pelo menos quatro desses incidentes de tiroteio este ano e estima que geralmente haja duas mortes por ano em todo o país. Acusações criminais são raras, mas policiais que ferem ou matam colegas por engano enfrentam suspensões de outras punições.



Para departamentos de polícia em todo o país, dizem os especialistas, o aumento de tiroteios em massa levou à urgência de ir além de apenas praticar tiro ao alvo.



As sessões de treinamento geralmente são realizadas em “casas de tiro” especificamente projetadas para a polícia – instalações internas usadas para simular situações perigosas e indutoras de adrenalina que um dia podem confrontar os policiais, como um atirador furioso dentro de uma empresa. Hoje em dia, também é comum que os policiais executem cenários em espaços públicos da vida real, como escolas, igrejas, shoppings e até prédios abandonados.



