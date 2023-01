O que está por trás da liderança de crescimento da Flórida entre os estados americanos?

Mais pessoas realmente estão migrando para a Flórida. O Sunshine State teve a população que mais cresceu no país no ano passado - a primeira vez que o estado ocupou o primeiro lugar desde 1957, de acordo com estimativas do Census Bureau divulgadas na semana passada.



O terceiro maior estado do país cresceu 1,9% de julho de 2021 a julho de 2022 - obtendo mais de 400.000 novos residentes para atingir uma população estimada de 22.244.823. Esse é o segundo maior ganho numérico atrás do Texas, que tem uma população geral maior.



A população da Flórida tem crescido a cada ano desde a década de 1940, muitas vezes ultrapassando a média dos Estados Unidos. Mas, como o resto dos EUA, essa taxa de crescimento desacelerou para mínimos históricos durante os primeiros anos da pandemia antes de se recuperar no ano passado.



O porta-voz de Ron DeSantis, Jeremy Redfern, anunciou o aumento recorde de novos residentes como uma indicação da aprovação pública do primeiro mandato do governador e das políticas econômicas e sociais da Flórida.



O salto na população deste ano é incomum para um estado que normalmente recebe de 300.000 a 360.000 novos residentes por ano, disse Christopher McCarty, diretor do Departamento de Pesquisa Econômica e Empresarial da Universidade da Flórida, que contribui para a estimativa da população do Census Bureau.



O crescimento populacional da Flórida é normalmente impulsionado por mais pessoas se mudando para o estado do que saindo. A mudança natural do estado – calculada como nascimentos menos mortes – é normalmente plana e, na verdade, foi negativa em 2020, disse McCarty.



DeSantis já havia divulgado que o estado tem menos regras e restrições da COVID-19 como uma razão pela qual turistas e novos residentes desejam vir para a Flórida. Especialistas disseram que o apelo de não ter máscaras rígidas e outras políticas podem ter desempenhado um papel importante.







A maioria das pessoas que se mudaram para a Flórida no ano passado eram norte-americanas mais velhos e adultos em idade de aposentadoria ou perto dela, disse o demógrafo da UF, Stefan Rayer. A Flórida já tem uma das populações mais velhas do país, e o influxo de idosos apenas agrava o desequilíbrio de idade do estado.



A economia da Flórida depende de novos residentes que trazem renda e riqueza com eles, disse McCarty. O estado teve a quarta economia de crescimento mais rápido do país entre julho de 2021 a julho de 2022 - crescendo a uma taxa anual de 3,5%, de acordo com dados federais.



Por outro lado, uma população crescente também contribui para muitos dos problemas econômicos da Flórida, incluindo inflação e escassez de moradias, analisa McCarty.



“Temos todas essas pessoas [mais velhas] vindo de fora do estado com uma nova renda que está impulsionando muito o crescimento”, disse Michael Snipes, economista da Universidade do Sul da Flórida. “Mas se você não tem trabalhadores disponíveis para atender a esse crescimento, isso vai pressionar (no mercado de trabalho) e fazer com que os preços subam a um ritmo muito alto.”







A falta de imposto de renda estadual é uma política favorável aos negócios, bem como o clima mais quente e agradável em comparação com estados muito frios do norte.