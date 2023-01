Segurança de mídia social em escolas públicas vira projeto de lei na Flórida

Uma projeto de lei arquivado para a sessão legislativa de 2023 exigiria que o Departamento de Educação do estado disponibilizasse online materiais instrutivos de segurança de mídia social e que os conselhos escolares notificassem os pais sobre os materiais.



O patrocinador do projeto de lei do Senado, Danny Burgess, descreve sua legislação como uma forma de as escolas protegerem os alunos e capacitarem os pais, já que a mídia social se tornou parte da vida cotidiana.



De acordo com o senador Burgess, “É uma das coisas mais críticas que podemos fazer como estado, reconhecer a difusão das mídias sociais em nossa sociedade e os impactos que isso teve em nossa juventude. Portanto, precisamos armar as crianças com conhecimento e informações e fornecer essas informações aos pais”.



Burgess acredita que o estado da Flórida deveria exigir educação sobre segurança nas mídias sociais nas salas de aula das escolas públicas. A sessão legislativa está marcada para começar em 7 de março.



Com menos de duas páginas inteiras, o texto do projeto de lei SB 52 afirma que alteraria os estatutos estaduais de instrução obrigatória para definir o termo “mídia social” e fazer com que a equipe de ensino das escolas siga métodos aprovados para ensinar lições de segurança de mídia social “com eficiência e fidelidade, usando o livros e materiais necessários que atendam aos mais altos padrões de profissionalismo e precisão histórica”.



Além disso, o Departamento de Educação da Flórida teria que disponibilizar material instrucional relevante online e os conselhos do distrito escolar precisariam notificar os pais de que ele está lá.

Burgess quer ir mais longe com o projeto de lei, buscando cursos completos de segurança de mídia social nas escolas públicas da Flórida.

“Isso garantiria que as crianças entendessem as ramificações de longo prazo e os atributos negativos das mídias sociais e como isso pode ser prejudicial a longo prazo. As coisas que você diz hoje podem voltar e assombrá-lo amanhã. Eles não desaparecem", disse Burgess.

O SB 52 foi arquivado em 1º de dezembro e desde então foi referido no dia 15 para o Comitê de Educação Pre-K-12 do Legislativo, o Comitê de Apropriações para Educação e o Comitê de Política Fiscal.



Para a definição de mídia social sugerida por Burgess, o projeto de lei a descreve como “uma forma de comunicação eletrônica interativa por meio de um site ou aplicativo da Internet, pelo qual um usuário cria um perfil de usuário de identificação específico para se conectar com outros usuários do site ou aplicativo da Internet. com a finalidade de comunicar e compartilhar informações, ideias, notícias, histórias, opiniões, imagens, vídeos e outros conteúdos.”



Com informações do Click Orlando.