Qual o melhor condado da Flórida para o bem-estar das crianças?

O Florida Policy Institute divulgou seus números de 2022 – classificando o bem-estar das crianças nos 67 condados do Estado da Flórida.



O índice de bem-estar classifica os condados de acordo com o desempenho das crianças quando se trata das quatro principais categorias de bem-estar econômico: educação, saúde e apoio familiar e comunitário.



Dos cinco primeiros no ranking geral, o Condado de St. Johns, na área costeira nordeste da Flórida, ficou em primeiro lugar, seguido pelos condados de Seminole, Broward, Nassau e Santa Rosa. O Condado de Madison, no norte da Flórida, ficou em último lugar, com 67 na análise, mostrando condições econômicas e familiares precárias.



No sul da Flórida, além de Broward no 3° lugar, Palm Beach ficou em nono lugar geral e Miami-Dade em 22° lugar. Na região central, o condado de Orange foi classificado em 7° lugar e Osceola no 12°.



Critérios



Os critérios são classificados da mesma forma ou melhor em todo o estado em comparação com as medições feitas até uma década atrás. As estatísticas mais atuais para muitas das categorias foram de 2020 e do ano passado. Isso significa que o impacto total da inflação recorde deste ano pode não ser totalmente conhecido ainda.



O índice de bem-estar usa 16 critérios, incluindo o número de crianças na pobreza, taxas de emprego, matrícula escolar e proficiência. Ele analisa questões de saúde como baixo peso ao nascer, obesidade e uso de drogas, bem como estrutura familiar, abuso e crime.

Os condados com as classificações mais altas “tendem a ser locais com bons recursos, onde as famílias podem investir em coisas como assistência infantil de alta qualidade, educação e outras oportunidades para seus filhos”, observou o Florida Policy Institute.



Análise dos investimentos



“Esses instantâneos dos condados da Flórida podem nos ajudar a identificar quais áreas do estado precisam mais de recursos. Promover escolas públicas fortes, reforçar a rede de segurança do estado e investir em um desconto de impostos para trabalhadores da Flórida para ajudar a aumentar a renda das famílias do estado de Sunshine são maneiras de reduzir as disparidades de bem-estar infantil de condado para condado. Estamos ansiosos para trabalhar com os legisladores para priorizar as crianças da Flórida na próxima sessão legislativa”, disse Sadaf Knight, CEO da FPI.



Quando comparada com outros estados, a Flórida é classificada como a No. 35. Segundo o Florida Policy Institute, a Flórida manteve a mesma classificação nos últimos três anos.



O Florida Policy Institute é um grupo apartidário. Seu objetivo, dizem eles, é compilar esses dados para que os líderes estaduais e municipais possam ver onde podem existir disparidades de recursos, avaliar o que está funcionando junto com o que não está e tomar decisões informadas sobre onde direcionar recursos para que melhorias possam ser feitas.



Veja a lista completa aqui.