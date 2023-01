Palavras anti-semitas projetadas em prédio no centro de Orlando na véspera de Ano Novo

Mais palavras de ódio dirigidas à comunidade judaica apareceram na lateral de um prédio na véspera de Ano Novo, desta vez no centro de Orlando.

O vídeo do telefone celular mostrou as palavras “vax the Jews” rolando no topo de um prédio de escritórios na Orange Avenue na Washington Street.

Durante o breve vídeo, ninguém na multidão reagiu ao ato de antissemitismo.

Keith Dvorchik, CEO da Shalom Orlando, uma fusão do Roth Family Jewish Community Center e da Federação Judaica da Grande Orlando, reagiu fortemente - mais uma vez.

“Já falamos sobre isso muitas vezes”, disse Dvorchik. “Os judeus continuam sendo o único grupo que pode odiar.”

Dvorchik esperava um novo começo neste novo ano depois de tanto anti-semitismo no ano passado, mesmo aqui na Flórida Central. Grupos de ódio protestando em um viaduto e em um shopping center, um famoso rapper twittando ódio judeu e palavras anti-semitas brilhando em um estádio de futebol em Jacksonville.

“Você continua vendo isso e se sente menos seguro”, disse Dvorchik. “Como alguém que é publicamente judeu, tenho preocupações o tempo todo, e se alguém decidir que quer me atacar.”

O dono de um restaurante no andar de baixo do prédio onde as palavras odiosas foram exibidas suspeitava que elas foram projetadas de um estacionamento próximo. A polícia de Orlando disse que está investigando.

“E se você pensar: ‘Oh, eles estão apenas mirando nos judeus, não temos nada com que nos preocupar’, eles virão atrás de você em seguida”, disse Dvorchik. “É assim que o ódio funciona. Consiga um e eles passam para o próximo, a menos que decidamos juntos acabar com isso agora.

Reportagem original Click Orlando