Crise migratória pode custar mais impostos aos contribuintes de Florida Keys

A imigração pode ser uma questão federal, mas os contribuintes locais em Florida Keys estão pagando algumas das contas em meio ao ataque de migrantes que chegam ao arquipélago.

Funcionários do condado de Monroe dizem que os intermináveis desembarques de migrantes, em sua maioria cubanos e haitianos escapando de circunstâncias difíceis em seus respectivos países, estão sobrecarregando seus recursos.

Por exemplo, os delegados do xerife devem responder a cada desembarque e aguardar a chegada dos agentes federais.

Mas o maior custo é a remoção dos navios abandonados em que os migrantes chegam. Autoridades disseram que o condado espera gastar até US$ 400.000 este ano apenas para remover esses barcos.

No ano passado, as autoridades disseram que o condado gastou US$ 60.000 em dinheiro do contribuinte para remover 49 embarcações.

Apenas neste mês, eles esperam usar US$ 250.000 em dinheiro concedido pelo estado para remover sete barcos.

“Nós apenas sentimos que vai piorar”, disse o prefeito do condado de Monroe, Craig Cates.

Cates, junto com o administrador do condado de Monroe, Roman Gastesi, falou com o noticiário Local 10 News.

“(É) principalmente no escritório do xerife”, disse Gastesi. “Eles estão trabalhando muito. Eles têm que responder a esses desembarques e isso é muito desgastante para os recursos do xerife”.

Eles disseram que as chegadas frequentes estão afastando os policiais de suas patrulhas normais.

“(Um policial) teve que parar um motorista em alta velocidade que estava dirigindo perigosamente e ele pediu reforços e não conseguiu nenhum reforço porque havia três desembarques de migrantes na costa ao mesmo tempo”, disse Cates.

Os contribuintes também devem pagar a conta quando os migrantes não sobrevivem à perigosa jornada.

“Algumas semanas atrás, cinco corpos apareceram e não havia ninguém para resgatá-los”, disse Gastesi. “Nosso médico legista os levou. Então esse é um recurso que a gente tinha que usar lá no município”.

Na próxima reunião da Comissão do Condado de Monroe, Cates planeja apresentar uma resolução formal pedindo mais recursos ao governo federal. Ele diz que eles precisam de mais agentes federais e mais vans para processar os migrantes que chegam.



Matéria Original Local10