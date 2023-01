1º recém-nascido entregue à Florida Safe Haven Baby Box

A caixa do bebê está localizada na sede do Fire Rescue de Ocala, a única na Flórida, instalada em dezembro de 2020 e uma das 134 caixas nos EUA.

A CEO Monica Kelsey teve a ideia de Safe Haven Baby Boxes porque as autoridades ainda encontravam bebês mortos e abandonados, apesar de os estados terem uma lei de Safe Haven, permitindo que as mães entregassem os recém-nascidos a hospitais e quartéis de bombeiros.

“Meu pai biológico é um estuprador e fui abandonada ao nascer e minha vida ainda tem valor. Eu gostaria que hoje minha mãe biológica tivesse esses recursos todos esses anos atrás”, disse Kelsey ao Click ORLANDO.

As caixas possuem aquecedor, unidade de resfriamento e são acionadas por alarme, segundo Kelsey. O alarme silencioso alertará os bombeiros de que há um bebê na caixa 60 segundos após o recém-nascido ser colocado nela.

“Sessenta segundos é tempo suficiente para a mãe fugir”, disse Kelsey.

Uma vez que o bebê está dentro, a porta externa é trancada e somente o pessoal de segurança ou médico pode acessá-la.

A Safe Haven Baby Box custa $ 10.000 e é alugada por $ 200 por mês.



360 recém-nascidos não abandonados na Flórida, deixados em Safe Haven (Fire/EMS e hospitais).

Mais de 5.000 meninas/mulheres assistidas em seus momentos de necessidade ou crise.

72 mães, cujo anonimato não é uma preocupação, optam por entregar seu bebê diretamente a uma agência de adoção licenciada.

6 pais foram ajudados a recuperar com sucesso seus direitos parentais.

7 recém-nascidos salvos do abandono em outros estados e 1 recém-nascido salvo no país de Honduras garantindo seu futuro.

A Safe Haven For Newborns oferece atendimento 24 horas por dia, sete dias da semana via telefônica e em diferentes idiomas. Todo pedido de ajuda e conversa é confidencial.



1-877-767-2229



1-844-767-2229



E se você quiser voluntariar, apoiar ou fazer qualquer doação para a instituição acesse:

SAFE HAVEN