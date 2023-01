Homem pede a menina de 11 anos para "abrir as pernas" dentro de Miami Home Depot

Um homem de 52 anos enfrenta uma acusação de conduta obscena e lasciva após ter feito um pedido obsceno a uma menina de 11 anos sentada dentro de uma loja Home Depot no bairro de Little Havana em Miami.

De acordo com o relatório da polícia, a menina estava esperando seus pais terminarem as compras na noite de domingo, 8, na loja da 3030 SW Eighth St., quando Jorge Alberto Reyes-Jimenez se aproximou dela, sentou-se na frente e perguntou se seus pais estavam por perto.

Reyes-Jimenez, que também mora em Little Havana, perguntou à menina se ela “gostava de homens mais velhos” e depois pediu à menina de 11 anos, que usava um vestido, “abrir as pernas”, dizendo-lhe que “ ninguém iria notar”, afirma o relatório.

A menina fez contato visual com um funcionário e sinalizou pedindo ajuda. Depois de contar ao funcionário o que aconteceu, este contatou um policial de Miami.

O funcionário disse aos policiais que Reyes-Jimenez estava “sentado na frente da vítima e olhando diretamente entre as pernas dela e se movendo para se posicionar melhor para ver o vestido dela”, afirma o relatório.

Segundo a polícia, a menina não conhecia o homem.







Em depoimento à polícia, Reyes-Jimenez disse que estava “ao telefone ouvindo gravações de áudio e falando consigo mesmo sobre o que estava ouvindo”, mas disse que “se lembra de perguntar à vítima se ela estava sozinha, se estava com medo dele e se ela queria que ele fosse embora.

“(Reyes-Jimenez) afirmou que nunca pediu a ela para abrir as pernas, mas que havia a possibilidade de ele ter dito algo dessa natureza, mas não teria sido direcionado a ela”, escreveu a polícia no relatório.

Reyes-Jimenez estava detido no Turner Guilford Knight Correctional Center sob fiança de $ 7.500, de acordo com os registros da prisão.







Em uma definição ampla, na Flórida, um ato obsceno e lascivo consiste em envolver ou aliciar um menor de 16 anos de idade para se envolver em qualquer tipo de atividade sexual.



O crime de conduta obscena ou lasciva por uma pessoa de 18 anos ou mais é um crime de segundo grau punível com até quinze anos de prisão, quinze anos de liberdade condicional para criminosos sexuais e multa de $ 10.000. Fonte: Local 10.