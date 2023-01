Gangue de ladrões ataca carros destrancados em Miami Lakes

Uma gangue de ladrões tem como alvo veículos destrancados em um bairro de Miami Lakes, deixando os moradores inquietos. Objetos dentro dos veículos chamam ainda mais atenção, alerta a polícia.

Nos últimos dias, um vídeo de vigilância doméstica capturou os ladrões em movimento, verificando as portas dos carros na comunidade de Royal Oaks, informou o Local 10.

O vídeo mostra um carro de cor escura dirigindo pela Northwest 77th Place quando o que parecem ser três homens mascarados saltam e começam a abrir veículos deixados destrancados.







Por causa dos aumentos de crimes do tipo, a polícia de Miami-Dade lançou uma campanha “Lock It Or Lose It” na qual reforçam aos moradores que não deixem os carros destrancados e com objetos dentro.

Os policiais também conversaram com os moradores e implementaram leitores de placas na comunidade, além de reforçar o patrulhamento da área, mas estão pedindo às pessoas que simplesmente tranquem as portas dos veículos.



Aqui estão algumas dicas de prevenção:

- Lembre-se de sempre trancar as portas ao estacionar o veículo, mesmo que por apenas alguns minutos. Leva apenas alguns segundos para entrar em um veículo não trancado.



- Não deixe objetos de valor, como bolsas, celulares, rádios portáteis, pacotes, etc. à vista dentro do veículo. Prenda-os em um porta-luvas, console central ou, melhor ainda, no porta-malas. Os ladrões vasculham outros veículos que são alvos mais fáceis se não virem nada de valor em seu carro.



- Estacione em áreas bem iluminadas à noite. A luz é inimiga dos ladrões.



- Mantenha a porta da garagem fechada e trancada à noite. Muitos roubos a garagens ocorrem com as portas abertas. Uma porta de garagem aberta é um convite para um ladrão roubar tudo o que estiver à vista.



- Suspeite de qualquer pessoa que se aproxime de seu veículo ou perambule por sua vizinhança.

