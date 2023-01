Enorme píton birmanesa é filmada atravessando estrada na Flórida

Uma píton birmanesa com mais de 4,5 metros de comprimento foi vista atravessando uma estrada no Parque Nacional de Everglades.



Enquanto dirigia por Everglades, parque nacional no sul da Flórida, Kymberly Strempack Clark e dois amigos foram detidos por um bloqueio incomum: uma píton birmanesa de 4,5 metros deslizando no meio da estrada.



Imagens do incidente foram compartilhadas no Instagram de Clark, @kym_clark, e desde então foram assistidas mais de 16.700 vezes. No vídeo, a enorme cobra pode ser vista deslizando por uma estrada de asfalto enquanto o GPS de Clark a repreende para "continuar na rota".



“Nunca tinha visto uma cobra tão grande na natureza, especialmente uma píton”, disse Clark à Newsweek. "Estávamos principalmente procurando por aves de rapina e pássaros exóticos. Também examinamos os campos em busca de outros animais selvagens. Nunca esperávamos uma píton gigantesca na estrada."



As pítons birmanesas são uma das maiores espécies de cobras do mundo e são nativas do sudeste da Ásia. Embora sejam classificadas como vulneráveis à extinção em seu habitat nativo pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, elas são uma espécie invasora na Flórida e são consideradas uma ameaça à vida selvagem nativa.



Populações estabelecidas das cobras foram relatadas pela primeira vez na Flórida em 2000. Acredita-se que esses animais eram animais de estimação que escaparam ou foram soltos intencionalmente. As cobras têm poucos predadores devido ao seu enorme tamanho e são conhecidas por caçar espécies nativas – incluindo aquelas que podem estar em perigo ou ameaçadas de extinção – e competir com esses animais por comida.

Avistamentos de cobras estão se tornando cada vez mais comuns.